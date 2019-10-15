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Rus senatörden yaptırım açıklaması! Türkiye'ye zarar veremez

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına ilişkin konuşan Rus senatör Vladimir Cabarov, yaptırımların Ankara’ya hiçbir zarar vermeyeceğini ve sadece ABD’deki kamuoyunu sakinleştirmek amaçlı olduğunu ifade etti.

Sputnik’e konuşan Cabarov, “Yaptırımlar Türkiye için gerçek bir tehdit oluşturmayacak, ülkeye herhangi bir zarar vermeyecek. Bu yaptırımların amacı sadece ABD’de kamuoyunu sakinleştirmek, başka bir şey değil” dedi.

Trump’ın da ‘bu oyunda oynamak’ zorunda olduğunu belirten Cabarov, bunun nedenini ABD’nin 'yıllarca beslediği’ Kürtlerin çıkarlarına ihanet ediyor gözükmek istememesi olarak açıkladı.

‘Yaptırımlar bize bir şey kazandırmayacak’

Cabarov, “Rusya’nın yaptırımlardan hiçbir şekilde bir kazanç elde etmeyecek. Olanlar ışığında Ankara ile askeri alanda işbirliğini arttıracağı söylenmeye başlandı. Biz başka bir ülkeye uygulanan yaptırımlardan kazanç sağlayan ülkelerden değiliz. Partnerlerimize karşı son derece dürüstüz” ifadelerini kullandı.

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