BM'den bir skandal açıklama daha! Küstah çağrıya bakın!

Ordumuzun Suriye'de büyük bir kararlılıkla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, batı dünyasının hedefinde olmaya devam ediyor. BM’den yapılan açıklamada Türkiye ile ilgili yalan haberler gerekçe gösterilerek yapılan açıklamada ‘soruşturma çağrısı’ yapıldı.

Barış Pınarı Harekatı sonrası teröristlerin ortaya attığı yalan haberleri gerekçe gösteren Birleşmiş Milletler’den Türkiye ile ilgili skandal bir açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi’nden yapılan açıklamada “Türkiye, Suriye’deki Kürt savaşçıların ve politikacıların ölümünden uluslararası hukuka bağlı olarak sorumlu tutulabilir” denildi.

Soruşturmalar yürütme çağrısı

Açıklamada ayrıca, sosyal medyada yayınlanan videolardaki infaz görüntüleriyle ilgili bilgi toplandığı, Türkiye'ye de ‘olası savaş suçları için bağımsız soruşturmalar yürütme' çağrısında bulunuldu.

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte terör örgütüne yakın kaynaklardan Türkiye ile ilgili yalan haberler üretilirken, batı medyası ise bu haberlere geniş yer vermişti.



