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Münbiç'ten son dakika şehit haberi! 1 şehit 8 yaralı

MARDİN 'den sonra Münbiç bölgesinden de son dakika şehit haberi geldi. Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki hedeflere anında karşılık verildiğini ve 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir."

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