Suudi bandosu Rus marşını çalamadı Vladimir Putin şekilden şekle girdi

12 yıl sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi tören sırasında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Suudi bandosu Rus marşını çalamadı Putin'in rahatsızlığı yüzünden okundu.

Putin, Kral Selman bin Abdülaziz'in daveti üzerine Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Suudi bandosunun Rus marşını çalmaya çalışırken çuvallaması üzerine Putin'in, şekilden şekle girdiği görüldü.

Rusya milli marşını çalamadılar

Görüşme öncesinde gerçekleştirilen resmi törende, iki ülkenin milli marşları çalındı. Ancak Suudi Arabistan Krallık Bandosu'nun, Rusya Milli Marşı'nı başarısız bir şekilde çalması bir anda dünya gündemine oturdu.

Putin'in yüz ifadeleri dikkat çekti

Rusya Federasyonu Devlet Marşı'nı çalan orkestra, detone oldu. Rusya Devlet Başkanı, bu 'başarsızlık' karşısında hiçbir tepki vermek istemese de yüzünden hissettikleri belli oldu.

En azından denediler

Rus basını ise bu durum hakkında, "En azından denediler." şeklinde manşetler attı.