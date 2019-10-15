Erman Toroğlu: Sabah 7'lere kadar kumar oynayan yok artık

Erman Toroğlu, Fransa maçında yere düşen formasını 3 kez öpüp alnına koyan Merih Demiral'ı öve öve bitiremezken EURO 2016 yılında yaşanan krize değinip isim vermeden Arda Turan'a laf soktu.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa'yla deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu ve Euro 2020 yolunda önemli bir adım attı. Milli futbolcular Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası asker selamı verdi.

''Bana böyle adam lazım''

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu, ''Merih Demiral formayı alırken öptü, elinden düştü yerden alırken bir daha öptü, bana böyle adam lazım! Maçı almışız, vermişiz, bana böyle adamlar oynasın canımı alsın.'' ifadelerini kullandı.

''Sabah 7'lere kadar kumar oynayan, uçakta adam döven oyuncular yok artık''

EURO 2016 yılında yaşanan krize değinen Toroğlu, isim vermeden Arda Turan'ı eleştirirken şu ifadeleri kullandı; ''Sabah 7'lere kadar kumar oynayan, uçakta adam döven oyuncular yok artık. Bu takım, benim Milli Takım'ım. O takım benim takımım değildi. Sabah saat 10'da antrenman varken kimse çıkmıyordu sahaya. Neden? Sabah saat 6 buçukta uyumuşlar, idmana gelmiyorlar!"