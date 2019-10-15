SON DAKİKA
YPG'li teröristler Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca mahallesine havanlı saldırı düzenledi! Saldırıda çok sayıda yaralının olduğu söyleniyor Haberin devamı.
HABER /  SPOR

3 büyüklerde Umut Meraş pişmanlığı

Şu anda oynadığı futbolla Nagatomo, Caner Erkin ve Nabil Dirar'ın önünde olan Umut Meraş 1,3 milyon euro'ya Le Havre'a kaptırıldı.

Transfer döneminde yabancı futbolcular hariç yerli ve kaliteli oyuncuları kadrosuna katmaya çalışan 3 büyüklerde Umut Meraş pişmanlığı yaşanıyor.

Dün akşam Fransa karşısında oynadığı futbolla alkış topladığı gibi, mücadelenin gizli kahramanlarından biri olan Umut, sol bekte iyi işler yaparken 23 yaşındaki futbolcunun fizik olarak da hazır gözükmesi dikkatlerden kaçmadı.

1,3 milyon Euro karşılığında Le Havre’a gitti
Transfer sezonunda adı sık sık Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’la anılmasına rağmen 1,3 milyon Euro karşılığında Le Havre’a giden Umut Meraş dev kulüplere iç çektirirken milli oyuncunun son görüntüsünün Nagatomo, Caner Erkin, sol bekte oynamak zorunda olan Dirar’ın önünde olması kadro mühendisliğini yapan tecrübeli teknik adamları bir kez daha düşünmeye sevk etti.

Geride bıraktığımız sezon Bursaspor’da 30 maça çıkan Umut Meraş 2 gol atmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Suudi bandosu Rus marşını çalamadı Vladimir Putin şekilden şekle girdi
Barış Pınarı Harekatı ifşa etti The Times gazetesinden itiraf gibi yazı
Erdoğan'dan operasyon açıklaması: Bin kilometrelik alanı kontrol altına aldık
Alman Bild'den Milli Takım'ın asker selamına Nazi benzetmesi
Türkiye ile Suriye ordusu arasında ihtimali var mı? Rusya'dan kritik açıklama
Son dakika Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü haberi geldi
ÖNCEKİ HABERLER
5 ilde devlet lojmanlarının satışı başlıyor
Hakan Çalhanoğlu: İtalyanlar hemen politikaya bağladı
Suriyeli aşiretlerin sözcüsünden Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Seda Üren kaç yaşında eşi Ercüment Nefesoğlu kimdir mesleği
Deniz Baykal'dan Barış Pınar Harekatı açıklaması
Özlem Gültekin kimdir Erhan Çelik'in eşi aşiret kızı çıktı mesleği ise şaşırttı
Yorumlar