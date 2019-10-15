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Deniz Baykal'dan Barış Pınar Harekatı açıklaması

CHP eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatını değerlendirdi.

Baykal operasyonun çok riskli olduğunu belirterek "Milletimizin ve silahlı kuvvetlerimizin fedakarlığı ve dayanışması ile olumlu bir sonuca doğru ilerlemesinden çok mutluluk duyuyoruz." dedi.Baykal şu ifadeleri kullandı:

Umarız dünya olumsuz tavrını sorgulama gereğini hisseder

Umarız dünya bu süreçte takındığı olumsuz tavrı sorgulama gereğini hisseder. Bu, bölgede barış ve istikrara yardımcı olacak bir operasyondur.

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