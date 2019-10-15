Ankara'da dikkat çeken DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da yürütülen DEAŞ operasyonu, bugün de hız kesmedi.
10 gözaltı
Türkiye'ye kaçak yollardan giren yabancı uyruklu 10 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
Göç İdaresi'ne teslim edecekler
DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve "yabancı terörist savaşçı (YTS)" kapsamında değerlendirilen şüphelilerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.
Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen HTŞ üyesi 8 Türk vatandaşı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.