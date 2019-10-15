SON DAKİKA
YPG'li teröristler Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca mahallesine havanlı saldırı düzenledi! Saldırıda çok sayıda yaralının olduğu söyleniyor Haberin devamı.
HABER /  YEREL

Ankara'da dikkat çeken DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da yürütülen DEAŞ operasyonu, bugün de hız kesmedi.

10 gözaltı

Türkiye'ye kaçak yollardan giren yabancı uyruklu 10 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Göç İdaresi'ne teslim edecekler 

DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve "yabancı terörist savaşçı (YTS)" kapsamında değerlendirilen şüphelilerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen HTŞ üyesi 8 Türk vatandaşı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERLERİ
81 ilde huzur operasyonu! 1263 kişi yakalandı
A Haber muhabirinin sınırdaki görüntüsü olay yaratmıştı! Açıklama geldi
Meral Akşener partisinin grup toplantısında asker selamı verdi
5 yıl önceki cinayet yasak aşk çıktı karısı ve 2 sevgilisi tutuklandı
Alman gazetesi Volkswagen'ın Türkiye'deki yatırımını ertelediğini iddia etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '30 km’nin sihri nedir' sorusuna yanıtı bomba
ÖNCEKİ HABERLER
Okullar ne zaman ara tatil olacak MEB 2019-2020 takvimi
Resmi Gazete'de yayımlandı! KDV uygulamasında önemli değişiklik
Asker selamı çıldırttı! Fransız bakandan şoke eden paylaşım
Burak Yılmaz: Cumhurbaşkanımız bize destek oluyor
AÖF kayıt yenileme ücretleri hangi bölüm harç kaç para?
Öpüşmeleri olay yarattı Kerem Bürsin'den ilginç Nilperi Şahinkaya itirafı
Yorumlar