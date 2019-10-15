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Kobani'yi terkeden ABD askerleri ile Suriye ordusu karşılaştı

YPG kontrolündeki Kobani'den çekilen ABD askerleri ile bölgeye doğru giden Suriye ordusu otoyolda karşılaştı. İki güç arasında temas kurulmadığı dikkat çekti.

Rus haber ajansı RT görüntüleri "Acaba birbirlerini selamladılar mı?" ifadeleriyle paylaştı.

Görüntülerde ABD zırhlıları ile Esad Güçleri aynı karede yer alırken iki güç arasında temas kurulmadığı gözlemlendi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, dün Suriye ordusunun ülkenin kuzeyindeki Menbiç kentine girdiğini açıklamıştı.

Menbiç ve Kobani'ye girecekler

SDG ile Suriye yönetiminin anlaşmaya vardığı, bölgedeki kimi yerlerin Suriye ordusunun kontrolüne bırakılacağı söylenmişti. Suriye ordusunun 48 saat içinde Menbiç ve Kobani'ye gireceği duyurulmuştu.

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