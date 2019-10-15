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Cristiano Ronaldo tarihe geçti

Demirören Haber Ajansı

Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz'in EURO 2020 Elemeleri grup maçında Ukrayna'ya 2-1 kaybettiği maçta penatlıdan attığı golle futbol kariyerinin 700'üncü golünü kaydetti.

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz'in EURO 2020 Elemeleri grup maçında Ukrayna'ya 2-1 kaybettiği maçta penatlıdan attığı golle futbol kariyerinin 700'üncü golünü kaydetti. Ronaldo böylece Josef Bican, Romario, Pele, Ferenc Puskas, Gerd Müller’den sonra milli takım ve kulüp formasıyla 700 gol barajını geçen 6'ncı futbolcu oldu.

34 yaşındaki Portekizli oyuncu, kariyerinde çıktığı 973 maçta 700 gol atarken 219 gole de katkıda bulundu. Ronaldo, bu maçlarda 54 kez de hat-trick sevinci yaşadı. Portekizli süper yıldız, kulüp kariyerinde Sporting Lizbon ile 5, Manchester United ile 118, Real Madrid ile 450 ve Juventus'ta 32 gol kaydederken, milli takım forması ile de 95 kez ağları sarstı.

Futbol hayatında Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid'de forma giyen Ronaldo, 2018 yılından bu yana ise Juventus'ta top koşturuyor.

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