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Trump'tan Türkiye'ye operasyon yaptırımı! Dolarda yüksek seviyeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye 'operasyon yaptırımı' kararı açıklanırken dolar/TL güne 5.9208'den başladı.

Dün dolar kurunda son 2 haftada olduğu gibi odak noktası Suriye’de devam eden Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili haber akışı oldu. Haftaya 5.8960'dan başlayan dolar/TL önce ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi'nin yüzde 0.7'lik beklentinin üzerinde yüzde 3.6 daralmasıyla 5.91'in üzerine çıktı. 

Dolarda son durum

5.9370'e kadar yükseldi

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye 'büyük yaptırımların yolda' olduğunu yazdığı tweetlerinin ardından ise 5.9370'e kadar yükseldi. Bu açıklamanın etkisiyle Borsa İstanbul'da  BIST 100 Endeksi de günü yüzde 5.1 düşüşle, bankacılık endeksi ise yüzde 8.1 kayıpla tamamladı.

Yaptırım listesi

Bu sabah ise piyasalar ABD'nin 'yaptırım' açıklamasına uyandı. ABD Hazine Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yaptırım listesine alındığı açıkladı.

Bu kararın ardından gözler piyasalara çevrildi. Dolar/TL'de şimdilik bu 'yaptırım' kararının etkisi hissedilmedi.

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