Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Barış Pınarı Harekatı'na destek çağrısı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli The Wall Street Journal Gazetesinde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kaleme aldığı makalesinde, "Uluslararası toplumun gerekli adımları atmadığı sonucuna vardığımızda Suriye’nin kuzeyi için bir plan geliştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli The Wall Street Journal Gazetesinde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili makale kaleme aldı.

Uluslararası toplum gerekli adınları atmadı

Makalesinde uluslararası adım atılmaması sonucu bu adımın atıldığına değinen Erdoğan, "Uluslararası toplumun gerekli adımları atmadığı sonucuna vardığımızda ise Suriye’nin kuzeyi için bir plan geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun gerekli adımları atmadığı sonucuna vardığımızda ise Suriye’nin kuzeyi için bir plan geliştirdik

İstikrarsızlığı nihayete erdirmek için harekat başladı

Türkiye, bu plan uyarınca insani krizi sonlandırmak, düzensiz göçün temelinde yatan şiddet ve istikrarsızlığı nihayete erdirmek için geçtiğimiz hafta Barış Pınarı Harekâtı’nı başlattı. Mülteci krizini bitirmek için bir alternatif plan olmadığını düşünürsek, uluslararası toplum ya ülkemizin çabalarına destek olmak ya da sığınmacıları kabul etmeye başlamak durumundadır" ifadelerini kullandı.

Askerlerimiz, Suriye Ulusal Ordusu ile birlikte Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan terörist unsurları etkisiz hâle getirecektir

Türkiye’nin hiçbir etnik veya dini toplulukla sorunu yok

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan Erdoğan "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında askerlerimiz, Suriye Ulusal Ordusu ile birlikte Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan terörist unsurları etkisiz hâle getirecektir. Bu teröristler, aralarında 300 bin Kürt'ün de bulunduğu Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmesine engel olmaktadır. Aynı zamanda PKK terör örgütü ve Suriye uzantıları ile DEAŞ terör örgütüyle de mücadele etmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin hiçbir etnik veya dini toplulukla bir sorunu yoktur.

Bilhassa Suriyeli Kürtlerin PKK terör örgütüyle bir tutulmasına itiraz ediyoruz.

Suriye Arap Cumhuriyeti’nin teröre bulaşmamış tüm vatandaşları bizim nazarımızda eşittir. Bilhassa Suriyeli Kürtlerin PKK terör örgütüyle bir tutulmasına itiraz ediyoruz. Hiçbir DEAŞ militanının Suriye’nin kuzeydoğusunu terk etmemesini sağlayacağız. Yabancı terörist savaşçıların eşleri ve çocuklarının rehabilitasyonu noktasında da kaynak ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine hazırız" ifadelerine yer verdi.

Ülkemize silah satışını engellemeye çalışan Fransa, Türkiye’nin terör saldırıları öncesinde verdiği erken uyarıları neden göz ardı etmiştir

Erdoğan makalesini şu sözleriyle sonlandırdı:

"Son olarak Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonu ‘işgal’ olarak tanımlayan Arap Birliğinin bazı sorulara yanıt vermesi gerekir. Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıları vatanlarına kavuşturma çabalarından bu kadar rahatsızlık duyan bu ülkeler, kaç savaş mağduruna kapılarını açmıştır?

Barış Pınarı Harekâtı, uluslararası topluma, Suriye’deki vekalet savaşlarının bitirilmesi ve bölgede barış ve istikrarın yeniden hakim kılınması için Türkiye’ye destek verme fırsatını bir kez daha sunmaktadır.

Suriye’de yaşanan insani krizin sona erdirilmesi için ne tür katkılarda bulunmuşlardır? İç savaşı bitirmek için hangi siyasi girişimleri desteklemişlerdir? Açıklamaları Arap halkının gerçek görüş ve duygularını yansıtmayan Arap Baharı artık meşruiyetini tamamen kaybetmiştir. "