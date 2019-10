Trump'tan Barış Pınarı ile ilgili sahte video yayınlayan ABC'ye tepki

ABD Başkanı Donald Trump, dün YPG’nin DAEŞlileri kasten saldığını söyledi. Bugün de ABC'nin, silah tanıtımında kaydedilen görüntüleri Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi yayınlamasına tepki gösterdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABC News'de büyük skandal. Suriye'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet." dedi.

A big scandal at @ABC News. They got caught using really gruesome FAKE footage of the Turks bombing in Syria. A real disgrace. Tomorrow they will ask softball questions to Sleepy Joe Biden’s son, Hunter, like why did Ukraine & China pay you millions when you knew nothing? Payoff?