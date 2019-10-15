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Trump'tan Barış Pınarı ile ilgili sahte video yayınlayan ABC'ye tepki

AMERİKAN haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis etti 'skandal' olarak nitelendirdi. Donald Trump sahte bir video yayınlarken yakalandılar tam bir rezalet dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün YPG’nin DAEŞlileri kasten saldığını söyledi. Bugün de ABC'nin, silah tanıtımında kaydedilen görüntüleri Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi yayınlamasına tepki gösterdi. 

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABC News'de büyük skandal. Suriye'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet." dedi.

​'Suriye'de kıyım' başlığıyla yayınladılar

Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etmişti. Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleştirilen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği, kanalın görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşılmıştı. 

Olayın ortaya çıkmasının ardından ABC'den yapılan açıklamada, Suriye sınırında diye yayınladıkları görüntüleri, 'doğruluğuna ilişkin şüphe ortaya çıkınca yayından kaldırdıkları' ve 'hatadan dolayı pişman oldukları' belirtilmişti. 

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