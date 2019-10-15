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Barış Pınarı Harekâtı'nda son durum! İşte öldürülen terörist sayısı

Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı 7'nci gününde. Milli Savunma Bakanlığı, etkisiz hale getirilen terörist sayısını 595 olarak açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595'e yükseldiği bildirildi.

108 asker yaralandı

Harekatın başladığı 9 ekimden bu yana  23 Suriye Milli Ordusu mensubu öldü. 108 asker de yaralandı.

Münbiç'in kuzeyindeki Cerablus'ta Silahlı Kuvvetlerin hareketliliği arttı.

Ceylanpınar'a 50 havan mermisi

Resulayn kırsalından Ceylanpınar'a 50 havan mermisi atıldı. Saldırılarda can kaybı veya yaralanan olmadı.

DEAŞ'lıları serbest bıraktılar

Tel Abyad ve Resulayn kontrol altına alındı. Tel Abyad'da YPG'liler DEAŞ'lıları serbest bıraktı.

"Terörist sayısı 595 oldu"

Bakanlığın resmi Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan paylaşımda, şöyle denildi: Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu.

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