ABD İncirlik Üssü'ndeki 50 nükleer füzeyi tahliye etmeyi planlıyor

New York Times gazetesi, ABD Dışişleri ve Enerji Bakanlıklarından yetkililerin Türkiye'deki İncirlik üssünde bulunan yaklaşık 50 nükleer silahı tahliye etme planı üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Gazetenin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı, 'Trump Suriye'de içgüdülerine güvendi, felaket hızla geldi' başlıklı haberinde, bu silahların İncirlik'ten alınmasının Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ilişkisinin 'fiilen bitmesi' anlamına geleceği yorumu yapıldı.

"Artık onlar Erdoğan'ın rehinesi"

BBC Türkçe tarafından aktarılan habere göre, gazetenin Ulusal Güvenlik Muhabiri ve Kıdemli Yazarı David E. Sanger'ın imzasıyla yayımlanan haberde, üst düzey bir ABD'li yetkilinin nükleer silahlar için "Artık onlar Erdoğan'ın rehinesi" dediğine de yer verildi.

Sanger, bu silahları orada tutmanınsa yıllar önce ortadan kaldırılmış olması gereken bir nükleer hassasiyetin sürdürülmesine yol açacağını savundu.

"ABD güçlerine hava topuyla atış yapıyor"

Haberde görüşlerine yer verilen James Martin Silahların Yaygınlaşmasını Önleme Araştırmaları Merkezi'nden Jeffrey Lewis, "Tarihte ilk defa karşılaştığımız bir durum var: ABD'nin nükleer silahlarının bulunduğu bir ülke ABD güçlerine hava topuyla atış yapıyor" dedi.