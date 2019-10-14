Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 6. gününde de devam ederken Milli Savunma Bakanlığı (MSB), etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının toplam 560 olduğunu bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğu bildirildi.

Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 560 oldu. 🇹🇷 #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Ekim 2019

Mühimmat ikmali yapan kamyonet imha edildi

Sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüler paylaşıldı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi" ifadesi kullanıldı.

Teröristler Ceylanpınar'a havan saldırıları

Bu arada, Rasulayn kırsalından YPG/PKK'lı teröristler atılan 4 havan mermisi Ceylanpınar ilçesindeki bazı evlere ve boş alana isabet etti. Ölen veya yaralanın olmadığı saldırı nedeniyle bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslar vatandaşlar olası saldırılara karşı uyarıldı.

Rasulayn kırsalından YPG/PKK'lı teröristler atılan bir diğer havan mermisi de Ceylanpınar'da taziye kabullerinin yapıldığı bir binanın duvarına isabet etti. Ölen veya yaralanın olmadığı saldırıda, binada hasar meydana geldi.

Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri vuruldu

Harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alındı. Kırsaldaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanlar yükseldi. Bu arada, kentteki çatışma ve patlama sesleri Ceylanpınar'dan duyuldu.

Tel Abyad'da çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Harekatın 5. gününde, Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından arama tarama faaliyeti yürütüldü. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yaklaşık 4,5 yıldır YPG/PKK'nın işgalindeki ilçe merkezinde çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı. SMO, güvenlik tedbirleri kapsamında arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusu'ndan harekata destek devam ediyor

Öte yandan SMO askerlerini taşıyan otobüsler ile arazi aracı ve mühimmat yüklü tırlar, Kilis'ten Gaziantep istikametine doğru hareket etti. Güvenlik önlemleri altında sevk edilen konvoyun, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

YPG/PKK’ya ait bez parçası indirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan ve dün terör örgütü YPG/PKK unsurlarından temizlenen Tel Abyad'da bir direkte bulunan terör örgütünü simgeleyen bez parçasının yerine Suriye Milli Ordusu (SMO) bayrağı asıldı.