Narkotik harekete geçti! İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ilçede 33 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinde bir araya gelen polis ekipleri operasyon için harekete geçti. Sabah saatlerinde Sarıyer, Kağıthane, Ümraniye, Ataşehir ve Başakşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
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Yüzlerce polisin katıldığı operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyon yapılan adreslerde biri de Kağıthane Yavuz Selim Mahallesi Bayraktar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartman oldu.
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Apartman kapısı, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koçbaşı ile kırılarak açıldı.
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Yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.
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