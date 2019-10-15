Narkotik harekete geçti! İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Yüzlerce polisin katıldığı operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyon yapılan adreslerde biri de Kağıthane Yavuz Selim Mahallesi Bayraktar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartman oldu.