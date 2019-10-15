Şenol Güneş Fransız muhabire ayar verdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa maçının ardından futbolcularımızın 'Asker selamı' ve Bulgaristan - İngiltere maçındaki ırkçı tezahüratlar hakkında gelen sorulara yanıt verdi. Güneş, Donald Trump ve Emmanuel Macron'a gönderme yaptı.

Bulgaristan - İngiltere maçında yaşanan ırkçılıkla ilgili soruyunu yanıtlayan şenol Güneş "Bulgaristan- İngiltere maçında ırkçı saldırı olduğu için üzgünüz. Dünya nereye gidiyor, bütün liderler ne yapıyor, bunlara bakılmalı. Bir ülkenin iyi şeyler yapmasıyla olmaz. Irkçılığın, terörün olduğu ortam herkesi vurur. Bizde bir söz vardır, 'Komşun açken, sen tok yatamazsın' diye. Büyük devletler, küçük devletleri anlamalı. Ülkemizle ilgili iddia edilen durumlara keşke hiç maruz kalmasaydık. Hastalık için savaşanlar, silah üretiyorsa, bu işin nedeni belli demektir." dedi.

Fransa'nın da Türkiye ile olan tutumunu eleştiren Şenol Güneş, "Futbol birleştirici bir unsur. Fransa'ya bir ay evvel geldim ve rahat dolaştım. Türkler, Kürtler ve Fransızlar vardı, rahat dolaştım. Fransa ile 6 kez oynadım, 4'ü bana denk geldi. Fransa'ya futbol anlamında hayranlığımı hep söyledim ama yanlış bir şey varsa da paylaşacağız. İnşallah büyük devletler, büyük insanlar, kendilerinden küçük gördüklerine örnek olurlar ve herkes barış içinde yaşar." diye konuştu.

"Bunlar Trump ve Macron'un işi"

Asker selamı hakkında da konuşan Şenol Güneş "Asker selamında kötü niyet yok, öyle bir niyetimiz de yok. Askerlerimiz gitsin de birilerini öldürsün diye yapmıyoruz Onlar bizi korumak için var. Bunları hep bana soruyorsunuz ama bunlar Donald Trump'ın ve Emmanuel Macron'un işi. Onlara gidin sorun. Ben takımı zor yönetiyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa Milli Takımı Didier Deschamps'a teşekkür eden Şenol Güneş "Deschamp'a teşekkür ediyorum, iyi bir oyuncuydu, bir antrenör ve iyi bir insan. Ortamı gerecek açıklamalar yapmadı. Aynı şeyi Trump için de söylemek isterim. İnsanlarımız Fransa'da çalışıyor ve yaşıyor, onların da saygısı olması lazım. Tribünlere bakıyorumi hangisi Fransız diye, onlara de benziyor bize." açıklamasını yaptı.