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Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bu harekatı olabildiğince kısa bir zamanda tamamlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gazetecilere Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

''Mehmetçik Büyük bir kahramanlık ve başarıyla devam etmekte. Tarihine altın harflerle yazılacak faaliyetlere devam etmekte. Halkın desteği bizim için bir moral motivasyon kaynağı olmakta. Bu harekatı olabildiğince kısa bir zamanda tamamlamaya çalışacağız. Sivillere zarar gelmemesi bizim birinci önceliğimiz. Herhangi bir koalisyon askerine zarar gelmemesi önlemleri almış durumdayız.''

"Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz"
Bu harekatın hedefinde teröristler var. DEAŞ ile hiçbir farkı yok. Hepsi terörist. DEAŞ hapishanesine vardığımızda PKK'lıların YPG'lilerin oradaki DEAŞ'lılar kaçırdığını tespit ettik. Bölgede herhangi bir terör koridoruna müsaade etmedik etmeyeceğiz. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

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