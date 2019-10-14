HABER /  DÜNYA

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Bırakın Suriye ile Esad, Kürtleri korusun

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı paylaşımda ''Bırakın Suriye ile Esad Kürtleri korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla sonuçlanan Suriye'nin kuzeyinden asker çekme kararına gelen tepkilere yanıt verdi. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "IŞİD halifeliğinin yüzde yüzünü yendikten sonra askerlerimizin çoğunluğunu Suriye'den çıkardım. Bırakın Suriye ile Esad Kürtleri korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın" ifadelerini kullandı.

Trump'ın paylaşımları şöyle:

"IŞİD halifeliğinin yüzde yüzünü yendikten sonra askerlerimizin çoğunluğunu Suriye'den çıkardım. Bırakın Suriye ile Esad Kürtleri korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın. Generallerime dedim ki, neden düşmanımızın toprağını korumak adına Suriye ve Esad için savaşalım? Kürtleri korumak adına Suriye'ye yardım etmek isteyen biri varsa bana uyar; bu, Rusya, Çin ya da Napolyon Bonaparte olabilir. Umarım her şey iyi gider, biz 7 bin mil uzaktayız!"

"BEN GÜNEY SINIRIMIZA ODAKLANMAYI TERCİH EDİYORUM"
Bazı insanlar ABD'nin, düşmanımız Beşar Esad'ın başkanlık ettiği Suriye sınırını 7.000 mil uzaktan korumasını istiyor. Suriye'ye yardım etmeyi kim seçtiyse, doğal olarak Kürtleri de korumak istiyor. Ben ise ABD'nin Güney Sınırımıza odaklanmayı tercih ederim."

ABD Başkanı, kendisinin ülkenin güney sınırına yöneleceğini belirterek, Meksika ile ABD arasında duvar inşa etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

TRUMP SAVAŞ İDDİALARINA DA CEVAP VERMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Amerika basınında yer alan Türkiye ile savaş iddialarına Twitter'dan cevap vermişti. Trump, "İnsanlar NATO üyesi Türkiye ile savaşa gireceğimizi gerçekten düşünüyor mu? Biz başka bir savaşa girmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'daki final için UEFA'dan açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yaptırımlar ve harekat için son dakika açıklama
Polonya'dan Türkiye için flaş yorum
ABD askerleri Haseke'den de çekildi
Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi
Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
ÖNCEKİ HABERLER
Avcılar'da silahlı kavga: Yaralılar var
Mete Yarar: Yabanca basın mensupları kaçtı
Adıyamanlı muhtarlar dilekçe yazdı! Bulaşıkları bile yıkarız
Sürücü adayının otomobili dereye uçtu
Abdulhamit Gül'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Magnum Maserati çekiliş sonuçları kazanan isimler sorgulama 2019
Yorumlar 2 yorum