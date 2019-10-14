Bu kadar da olmaz! Birlik Başkanı sahte bal üreticisi çıktı

Tarım Bakanlığının yayınladığı sahte gıda üreten firmalar listesinde Ankara Arıcılar Birliği Başkanı’nın sahibi olduğu firmanın da ismi yer aldı. Bakanlık Melis Arı Çiftliği adlı firmanın ürettiği Fer Bal’ın sahte olduığunu tespit etti.

Tarım bakanlığı son yıllarda yaptığı denetimler ile gıda ürünlerinde yapılan sahtecilikleri firma isimleri ile yayınlayarak teşhir ediyor. 12 Ekim 2019‘da yayınlanan yeni listede yine et ürünlerinden süt ürünlerine kadar geniş bir liste yer aldı. Yayınlanan bu listede çeşitli bal firmalarına ait ürünlerde yer aldı. Tarım Bakanlığı’nın sitesinde yayımlanan listede yer alan onlarca sahte bal markası arasından bir tanesi dikkat çekiyor. Yapılan incelemeden Fer Marka süzme çiçek balının sahte olduğu saptanmıştı.



Fakat bu markayı diğerlerinden ayıran nokta ise Fer Bal adlı markayı üreten Melis Arı Çiftliği firmasının sahibinin aynı zamanda Ankara Arıcılar Birliği Başkanı olmasıydı. İnternet sitesindeki bilgilere göre Melis Arı Çiftliği adlı firmanın kurucusu Selçuk Solmaz. Bu kişi aynı zamanda Ankara Arıcılar Birliği başkanı. Yani piyasada sahte bala karşı mücadele etmesi gereken Ankara Arıcılar Birliği Başkanı’nın sahibi olduğu firma piyasaya sahte bal sürüyordu.



İddiaları reddetti

Konu ile ilgili konuşan Melis Arı çiftliği şirketinin sahibi ve Ankara Arıcılar Birliği başkanı Selçuk Solmaz iddiaları reddederek ayrıntılı bir açıklamayı bir kaç gün içinde yapacaklarını belirtti ve "Kırk yıllık firmayız. Böyle bir komployu hak etmedik. Hukuk departmanı ile konuşarak bu konuda bir açıklamayı bir kaç gün içinde yapacağız"dedi. Solmaz gerekli araştırmayı yaptıktan sonra bakanlığın yayınladığı listede yer almaları ile ilgili her türlü soruyu cevaplandıracaklarını belirtti.