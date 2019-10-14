HABER /  GÜNCEL

Genelkurmay Başkanı Güler'den kritik görüşme

Anadolu Ajansı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Orgeneral Güler ve Orgeneral Gerasimov arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yaralı teröristlerin oyununu bölge halkı bozdu
Münbiç'e operasyon başladı askerler Münbiç'e ilerliyor
Kazdağları yakınındaki Kirazlı altın arama projesi durduruldu! Kararı şirket açıkladı
Fransız politikacılardan Fransa Türkiye maçı için UEFA'ya şok talep
Gaziantep'te 3 arkadaşın feci ölümüyle sonuçlanan kaza
Hande Kazanova görücü usulüyle nasıl evlendi Mehmet Özışık sordu o yanıtladı
ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale’de 242 mülteci yakalandı
Tam 2 bin yıllık! Jandarma ekipleri ele geçirdi
Yüzlerce çocuğu istismar eden İngiliz cezaevinde öldürüldü
Nusaybin'de esnaf dükkanlarını açtı
TEM'de TIR yandı! Trafik felç oldu
AÖF harç ücretleri 2019-2020 ne kadar oldu AÖF harç ödeme bankaları
Yorumlar