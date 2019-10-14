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Kocaeli Dilovası'nda polise dehşeti yaşatmıştı! Akıbeti belli oldu

KOCAELİnin Körfez ilçesinde, kimliğini kontrol etmek isteyen polis memuruna yumruk atması nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde, Körfez Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Yunus ekipleri, yolda yaptığı uygulama kapsamında V.B.nin kimliğini kontrol etmek istedi. Kimliğini göstermek istemeyen V.B., polise yumruk atarak kaçtı. Aldığı yumruk darbesiyle burnu kanayan polis memuru, götürüldüğü hastanede tedavi gördü.

Olay yerinden kaçan V.B., kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. V.B. emniyetteki işlemlerin ardından 'Görevli polis memuruna mukavemet ve darp' suçlarından bugün Körfez Adliyesi'ne sevk edilen V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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