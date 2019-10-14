Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulayabiliriz

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle AB ülkelerinin Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunun yanında farklı önlemler alınabileceğini söyledi.

ARD televizyonuna demeç veren Maas, "AB'nin Türkiye'ye silah ihracatının durdurulması konusunu birlik genelinde istişare etmesini istiyoruz. Türkiye'nin tutumuna bağlı olarak diğer seçenekler de masada olacak" dedi.

Maas, Türkiye'nin Avrupa'yı Suriyeli sığınmacılarla tehdit edebileceği görüşüne katılmadığını belirtti.

"Bu gelişmelere seyirci kalamayız"

"Eğer bize yönelik şantaj olsaydı, hiçbir şey yapmazdık, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a operasyonu derhal durdurma çağrısı yaptık" diye devam eden Maas, Almanya'nın daha önce Türkiye'ye silah sevkiyatını durdurma kararı aldığını anımsattı.

Maas, Barış Pınarı Harekatı'nın tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma ve önemli insani sonuçlara yol açma tehdidi oluşturduğunu da savunarak, "Bu gelişmelere seyirci kalamayız" diye ekledi.