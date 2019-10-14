HABER /  GÜNCEL

Kazdağları yakınındaki Kirazlı altın arama projesi durduruldu! Kararı şirket açıkladı

Son dakika haberine göre; geçtiğimiz aylarda büyük tartışma yaratan Kirazlı altın arama projesi durdu. Alamos Gold inşaat ruhsatları yenilenmediği için projenin durdurulduğunu açıkladı.

Türkiye'nin geçtiğimiz aylarda gündemine oturan ve büyük tartışmalara sebep olan Kazdağları Kirazlı mevkinde altın arama projesini yürüten Kanadalı firma Alamos Gold ruhsatının yenilenmediği gerekçesiyle bölgedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada ruhsatın dün sona erdiği ruhsatları yenilenene kadar faaliyetlerin durduğu belirtildi.

Bakanlık bekleniyor

Şirket Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile temas halinde olduğunu belirterek ruhsat yenileme işleme için bakanlığın beklendiğini vurguladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kazdağları'nda 719 yıllık gelenek! Türkmenler yapıyor kutup yıldızı adağı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fransız politikacılardan Fransa Türkiye maçı için UEFA'ya şok talep
Gaziantep'te 3 arkadaşın feci ölümüyle sonuçlanan kaza
Hande Kazanova görücü usulüyle nasıl evlendi Mehmet Özışık sordu o yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arap Birliği'ne Barış Pınarı Harekatı tepkisi
''Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" diyen Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma
AB'den skandal Türkiye kararı! İstikrar ve güvenliğe zarar veren askeri harekat...
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulayabiliriz
Kobani sınırında askeri hareketlilik dikkat çekti
29 Ekim şiirleri 3 kıtalık kısa 4 kıtalık 29 Ekim şiirleri
Cumhurbaşkanlığı'ndan sınırdaki gazetecilere kıyafet uyarısı
AÖF kayıt yenileme 2020 ne zaman bitiyor AÖF kayıt yenileme ekranı
Yorumlar