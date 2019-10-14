Kazdağları yakınındaki Kirazlı altın arama projesi durduruldu! Kararı şirket açıkladı

Son dakika haberine göre; geçtiğimiz aylarda büyük tartışma yaratan Kirazlı altın arama projesi durdu. Alamos Gold inşaat ruhsatları yenilenmediği için projenin durdurulduğunu açıkladı.

Türkiye'nin geçtiğimiz aylarda gündemine oturan ve büyük tartışmalara sebep olan Kazdağları Kirazlı mevkinde altın arama projesini yürüten Kanadalı firma Alamos Gold ruhsatının yenilenmediği gerekçesiyle bölgedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada ruhsatın dün sona erdiği ruhsatları yenilenene kadar faaliyetlerin durduğu belirtildi.

Bakanlık bekleniyor

Şirket Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile temas halinde olduğunu belirterek ruhsat yenileme işleme için bakanlığın beklendiğini vurguladı.