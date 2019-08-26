Kazdağları'nda 719 yıllık gelenek! Türkmenler yapıyor kutup yıldızı adağı
İhlas Haber Ajansı
BALIKESİR’in Edremit ilçesinde yaşayan Türkmen köylüler, 719 yıldır gerçekleştirdikleri gelenekleri için yine Kazdağları'na çıktılar. Yöredeki Türkmen köylüleri her yıl, Ağustos ayının kutup yıldızının dünyaya en yakın olduğu günlerinde Kazdağları’nın zirvesinde çadır kurup, adak adıyorlar.
Kazdağları’nın zirvesi olarak kabul edilen Sarıkız tepesine çıkan ve burada 10 gün boyunca Kartal Çimeni mevkisinde çadırlarda konaklayan Türkmenler, burada adak ve hayır geleneklerini yerine getiriyor.
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Bin 300 yılında bölgeye gelen ve Kazdağları’nın zirvesinde Sarı Kız Efsanesinin yaşandığı alanda 719 yıldır ağustos ayının ikinci haftasında zirveye çıkan köylüler burada adaklar keserek hayırlar yapıyor.
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Bu yıl 55 hanenin konaklama yaptığı bölgeye 10 günlük süreçte çok sayıda turist de bu geleneği izlemek için geliyor.
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Sarı Kız Türbesi olarak adlandırılan zirvede adaklar ve hayırlar yapılırken, özellikle yerli ve yabancı turistler de bol bol bu geleneği fotoğraf karelerine sığdırıyor.
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