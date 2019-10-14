HABER /  YEREL

Gaziantep'te 3 arkadaşın feci ölümüyle sonuçlanan kaza

3 gencin ölümü sonuçlanan kaza feci kaza Gaziantep'te yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçtaki 3 arkadaş yaşamını yitirdi, 1'i de ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Erfidan iddiaya göre dayısından ödünç aldığı 27 PA 345 plakalı otomobille 3 arkadaşıyla beraber gezmeye çıktı. Erfidan'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İkisi 18 biri 17 yaşındaydı

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ali Erfidan ile Kamil Keskin (17), Hakan Gançoğlu (18) ve Feridun Duran (18) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Erfidan, Keskin ve Gançoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Duran ise ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 3 arkadaşın cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bu sabah acı haberi alan Ali Erfidan, Kamil Keskin ve Hakan Gançoğlu'nun yakınları ile arkadaşları, Adli Tıp Kurumu'na gelerek gözyaşı döktü. 3 arkadaşın cenazeleri, otopsi sonrası toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler
Türk bilim insanları iki yeni canlı türü keşfetti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Konya'da toprağa gömülen ceset hakkında korkunç detaylar gün yüzüne çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hande Kazanova görücü usulüyle nasıl evlendi Mehmet Özışık sordu o yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arap Birliği'ne Barış Pınarı Harekatı tepkisi
''Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" diyen Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma
AB'den skandal Türkiye kararı! İstikrar ve güvenliğe zarar veren askeri harekat...
Diyarbakır'da polis YPG için toplanan HDP'lileri binadan çıkarmadı! Ortalık karıştı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten çarpıcı Türkiye açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulayabiliriz
Kobani sınırında askeri hareketlilik dikkat çekti
29 Ekim şiirleri 3 kıtalık kısa 4 kıtalık 29 Ekim şiirleri
Cumhurbaşkanlığı'ndan sınırdaki gazetecilere kıyafet uyarısı
Magnum çekiliş sonuçları hangi gazetede yayımlanacak ne zaman?
Yorumlar