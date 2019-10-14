Fransız politikacılardan Fransa Türkiye maçı için UEFA'ya şok talep

Bazı Fransız politikacılar Fransa - Türkiye maçının iptali için Fransa Futbol Federasyonu'na başvurdu. Fransa Futbol Federasyonu ise maçın iptal kararının yalnızca UEFA'dan çıkabileceğini iletti.

EURO 2020 Elemeleri'nde bu akşam oynanacak kritik Fransa - Türkiye karşılaşması öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Bazı Fransız politikacılar, Fransa - Türkiye maçının iptali için Fransa Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Ancak federasyon, maçın iptal kararını yalnızca UEFA'nın alabileceğini iletti.

''Maçı iptal etme yetkisi yalnızca UEFA'da''

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransa Futbol Federasyonu'ndan iptal talebi isteyenlere verilen cevapta, ''Fransa olarak bu maçı iptal edemeyiz. Maçı iptal etme yetkisi yalnızca UEFA'da. Maçın iptaline ilişkin terör ve benzeri tehditler de bulunmuyor'' ifadelerine yer verildi.

UEFA'dan yanıt geldi

Huffingtonpost Fransa, konuyla ilgili olarak UEFA yetkililerine ulaşarak görüşlerini aldı. UEFA’dan kendilerine yapılan açıklamada “Fransa ile Türkiye arasındaki Avrupa Şampiyonası ilimi maçı, bu akşam planlandığı şekilde yapılacaktır” denildi.

Macron statta olmayacak

Fransa Futbol Federasyonu da riske girmeme kararı aldı. Daha önce maça gitmesi planlanan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise planını iptal etti. Jean-Yves Le Drian dışında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Stade de France'ta olmayacağı bildirildi.