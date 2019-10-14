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Roma Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cengiz Ünder için kararını verdi

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek veren Cengiz Ünder'le ilgili kararını açıkladı.

Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ve asker selamı yaptığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Cengiz Ünder için kulübü Roma’nın kararı açıklandı.

İtalyan Kulübü Roma’nın Cengiz Ünder’le alakalı bir yaptırımının olmayacağı ifade edildi.

''Türkiye'ye dönsünler''
Daha önce ırkçı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı senatör Roberto Calderoli, "Eğer Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak ve Kürtlere karşı Türkleri savunmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler ve Erdoğan'ın balkonunun altında alkış tutsunlar. Roma ve Juventus taraftarları onların formayı çıkarmasını ve takımdan ayrılmasını isteyerek iyi yaptı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.



"Erdoğan'ın yanına dönsün"
İki oyuncunun sözleşmelerinin kulüplerinde feshedilmesi gerektiği yönünde çağrı yapan Roberto Calderoli, "İtalyan kulüplerinden kazandıkları milyonları bıraksınlar ve Türkiye'ye gitsinler. İtalya demokrasi ve barış ülkesidir, bağımsızlık ülkesidir, başkalarının hayatlarına saygı duyulan ülkedir. Buna katılmayan varsa, Türkiye'ye, Erdoğan'ın yanına dönsün" şeklinde konuşmuştu.

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