HABER /  FENERBAHÇE

Mesut Özil Fenerbahçe'ye geliyor! Evini bile satışa çıkardı

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde renklerine bağlamak istediği Mesut Özil'in 10 milyon Sterlin değerindeki evini satışa çıkardığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve sportif direktör Comolli'nin de görüşmelerini aralıksız sürdürdüğü Mesut Özil'in Londra'da yaşadığı evi satışa çıkardığı bildirildi. Evin değerinin de 10 milyon Pound olduğu belirtiliyor.

Amine Gülşe ikna oldu
Fenerbahçe'ye muhtemel transferi için eşi Amine Gülşe'yi ikna ettiği ifade edilirken sportif direktör Comolli'nin Arsenal'le bazı pürüzleri gidermeye çalıştığı belirtildi.



Maaşının yarısını Fenerbahçe verecek
Fenerbahçe, Mesut'un yıllık ücretinin yarısını ödemeye razı oldu. Ancak Arsenal kendi ödeyecekleri tutarın verdiğisini de Fenerbahçe'nin ödemesini istedi. Arsenal'in ancak bu şekilde F.Bahçe'den kiralama ücreti almayacağını ilettiği de öğrenildi. Vergi konusunun halledilmesi için Comolli'nin Arsenal ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.


İşte Mesut'un satışa çıkardığı evin özellikleri

8 yatak odası
8 banyo
Güzellik salonu
Sinema salonu
Açık ve kapalı yüzme havuzu

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG-Esad güçleri anlaştı iddiasına yanıt
Emre Belözoğlu: Kimse beni vurmaya çalışmasın FETÖ'yle bağlantım yok
Londra'da YPG'linin CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ı fırçaladığı anlar
Lüksemburglu bakan Jean Asselborn'dan Türkiye itirafı!
YPG ile anlaşan Suriye ordusu Tabka'ya giriş yaptı
Barış Pınarı Harekatı 6. gününde son durum
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'da Güneş'ten sonra en istikrarlısı Karaman
Türkiye maçı öncesi Fransızları korku sardı: Evimizde bize düşmanmış gibi mi davranacaklar
AÖF kayıt yenileme 2020 ne zaman bitiyor AÖF kayıt yenileme ekranı
Fenerbahçe Kolarov'a Ocak ayında imza attıracak
29 Ekim resmi tatil mi 2019 okullar kaç gün tatil olacak?
14 Ekim evde bakım parası yatan iller hangisi yeni
Yorumlar