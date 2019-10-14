Mesut Özil Fenerbahçe'ye geliyor! Evini bile satışa çıkardı

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde renklerine bağlamak istediği Mesut Özil'in 10 milyon Sterlin değerindeki evini satışa çıkardığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve sportif direktör Comolli'nin de görüşmelerini aralıksız sürdürdüğü Mesut Özil'in Londra'da yaşadığı evi satışa çıkardığı bildirildi. Evin değerinin de 10 milyon Pound olduğu belirtiliyor.

Amine Gülşe ikna oldu

Fenerbahçe'ye muhtemel transferi için eşi Amine Gülşe'yi ikna ettiği ifade edilirken sportif direktör Comolli'nin Arsenal'le bazı pürüzleri gidermeye çalıştığı belirtildi.





Maaşının yarısını Fenerbahçe verecek

Fenerbahçe, Mesut'un yıllık ücretinin yarısını ödemeye razı oldu. Ancak Arsenal kendi ödeyecekleri tutarın verdiğisini de Fenerbahçe'nin ödemesini istedi. Arsenal'in ancak bu şekilde F.Bahçe'den kiralama ücreti almayacağını ilettiği de öğrenildi. Vergi konusunun halledilmesi için Comolli'nin Arsenal ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.



İşte Mesut'un satışa çıkardığı evin özellikleri

8 yatak odası

8 banyo

Güzellik salonu

Sinema salonu

Açık ve kapalı yüzme havuzu