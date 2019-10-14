HABER /  DÜNYA

Nobel'de bir ilk! Ödüle layık görülen 'en genç ve ikinci kadın bilim insanı'

Nobel Ekonomi Ödülü, bu yıl küresel yoksullukla mücadele üzerine yaptıkları çalışmaları nedeniyle Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'a verildi.

Nobel Ödül Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Ekonomi Bilimleri'nde 2019 yılı Sveriges Riksbank Ödülü, küresel yoksullukla mücadele konusuna deneysel yaklaşımları nedeniyle Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'a verildi" ifadeleri kullanıldı.

1972 doğumlu Esther Duflo, bu ödüle layık görülen 'en genç ve ikinci kadın bilim insanı' oldu.

Ödüle layık görülen 'en genç ve ikinci kadın bilim insanı'

Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'ın çalışmaları sayesinde küresel yoksullukla mücadele kabiliyetinin geliştiğini belirten Nobel Komitesi, "Sadece 20 yılda, onların bu deneysel yaklaşımı ekonominin gelişimini, ki şimdi büyüyen bir araştırma sahası, dönüşüme uğrattı. 700 milyondan fazla insan inanılmaz derecede düşük bir gelirle idare ediyor. Her yıl, 5 milyon çocuk, genellikle göreceli olarak ucuz ve basit tedavilerle iyileştirilebilecek ya da önlenebilecek hastalıklar nedeniyle beşinci doğum günlerinden önce yaşamını yitiriyor. Bu yıl ödülü kazananlar, küresel yoksullukla en iyi şekilde mücadele etmemiz için güvenilir yanıtlar verebilen yeni bir yaklaşımı getirdi. Sorunu daha küçük, idare edilebilir parçalara böldüler, örneğin çocukların sağlığını geliştirebilecek en etkili icatlar" denildi.

Kremer, Banerjee ve Duflo'nun Kenya, Hindistan gibi ülkelerde okullar dahil olmak üzere sahada yaptıkları deneysel çalışmalarda etkili sonuçlara ulaştığını belirten Komite, "Onların çalışmaları sonucu, Hindistan'da 5 milyondan fazla çocuk okullarda telafi eğitimi programından yararlandı" açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'den tehdit! Cesetlerini çiğner kemiklerini parçalarız
Türkiye maçı öncesi Fransızları korku sardı: Evimizde bize düşmanmış gibi mi davranacaklar
ABD'den sonra Fransa da Suriye'den askerlerini çekme kararı aldı
Ahmet Hakan: MİT’in CHP içindeki elemanı Sezgin Tanrıkulu mu?
Barış Pınarı Harekatı ne kadar sürecek? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama
HDP'li Osman Baydemir'den skandal Erdoğan açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
ABD askerlerinden sonra diplomatik ekipleri de Suriye'den çekiliyor
Milan Fransa maçında Zeki Çelik'i izleyecek
Bakan Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik görüşme!
2020 Ramazan ayı ne zaman başlangıcı hangi ay?
Belhanda Galatasaray'a değil Dinamo Kiev’e çalışıyor
29 Ekim resmi tatil mi 2019 okullar kaç gün tatil olacak?
Yorumlar 1 yorum