Nobel'de bir ilk! Ödüle layık görülen 'en genç ve ikinci kadın bilim insanı'

Nobel Ödül Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Ekonomi Bilimleri'nde 2019 yılı Sveriges Riksbank Ödülü, küresel yoksullukla mücadele konusuna deneysel yaklaşımları nedeniyle Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'a verildi" ifadeleri kullanıldı.

1972 doğumlu Esther Duflo, bu ödüle layık görülen 'en genç ve ikinci kadın bilim insanı' oldu.

Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'ın çalışmaları sayesinde küresel yoksullukla mücadele kabiliyetinin geliştiğini belirten Nobel Komitesi, "Sadece 20 yılda, onların bu deneysel yaklaşımı ekonominin gelişimini, ki şimdi büyüyen bir araştırma sahası, dönüşüme uğrattı. 700 milyondan fazla insan inanılmaz derecede düşük bir gelirle idare ediyor. Her yıl, 5 milyon çocuk, genellikle göreceli olarak ucuz ve basit tedavilerle iyileştirilebilecek ya da önlenebilecek hastalıklar nedeniyle beşinci doğum günlerinden önce yaşamını yitiriyor. Bu yıl ödülü kazananlar, küresel yoksullukla en iyi şekilde mücadele etmemiz için güvenilir yanıtlar verebilen yeni bir yaklaşımı getirdi. Sorunu daha küçük, idare edilebilir parçalara böldüler, örneğin çocukların sağlığını geliştirebilecek en etkili icatlar" denildi.

Kremer, Banerjee ve Duflo'nun Kenya, Hindistan gibi ülkelerde okullar dahil olmak üzere sahada yaptıkları deneysel çalışmalarda etkili sonuçlara ulaştığını belirten Komite, "Onların çalışmaları sonucu, Hindistan'da 5 milyondan fazla çocuk okullarda telafi eğitimi programından yararlandı" açıklamasında bulundu.

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N