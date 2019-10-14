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Ağustos ayı sanayi üretimi verileri belli oldu

Ekonomi için kritik öneme sahip sanayi üretimi verileri belli oldu. Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 azalan sanayi üretimi, geçen yıla göre de 3,6 düşüş yaşadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı.

Geçen yıla göre 3.6 azaldı 

Buna göre; sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.

Önceki aya göre 2.8 azaldı 

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

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