HDP'li Osman Baydemir'den skandal Erdoğan açıklaması

Suriye'de terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı HDP'li Osman Baydemir'i çıldırttı. İngiltere'de BBC merkezi önünde basın açıklaması yapan HDP'li Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haraketler yağdırdı.

Barış Pınarı Harekatı HDP'li Osman Baydemir'in ayarını bozdu. İngiltere'de BBC merkezi önünde basın açıklaması yapan Baydemir, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftiralar attı.

İngilizce konuşan Baydemir, "Terörist kim diktatör kim?" diye sordu, terör örgütü YPG yandaşları da "Erdoğan" yanıtını verdi.

Kürt kasabalarının tahrip edildiğini savunan Baydemir, çocukların, kadınların ve sivillerin öldürüldüğünü iddia etti.

Soykırım iddiası küstahlığı

Baydemir, ayrıca sözde Ermeni soykırımının bugün Suriye'de Kürtlere karşı uygulandığını söylemesi büyük tepki çekti.

HDP'li Osman Baydemir, İngiltere'de BBC merkezi önünde Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler yağdırdı. pic.twitter.com/pEQaMdjjvy — Yekvücut (@yekvucutcom) October 14, 2019

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir milletvekilliği düşürülmüştü

Baydemir'in milletvekilliği geçtiğimiz yıl mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Başbakanlık tezkereleri TBMM Genel Kurulu'nda okunarak düşüşülmüştü.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çarptırıldığı 10 yıl hapis cezasını, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı.

6 yıl hapsi isteniyordu

Eski HDP milletvekili Osman Baydemir hakkında Van'da partisince düzenlenen iki ayrı programda yaptığı konuşmalarda "Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılama" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.