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Orta Vadeli Mali Plan'da üniversitelere 36 milyar lira ödenek

Yükseköğretim kurumlarına 2020 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 36,1 milyar liraya oldu. En fazla ödeneğin 1 milyar 148,7 milyon lirayla Hacettepe Üniversitesine ayrılması planlandı.

2020-2022 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan'da üniversitelere ayrılan ödenekler dikkati çekti. AA muhabirinin plandan derlediği verilere göre, ülkedeki 128 üniversite için 36 milyar 63 milyon 886 bin lira ödenek ayrıldı.

Hacettepe Üniversitesi, 2020 yılı için öngörülen 1 milyar 148 milyon 726 bin liralık bütçe ödeneğiyle, İletişim (368  milyon 136 bin lira), Avrupa Birliği (656 milyon 672 bin lira) başkanlıkları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (489 milyon 147 bin lira), Yargıtay (505 milyon 206 bin lira), Danıştay (210 milyon 775 bin lira) ve Sayıştay (412 milyon 90 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.

- İkinci sırada Ankara Üniversitesi var

Hacettepe Üniversitesi, 1 milyar 147 milyon 520 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesi takip etti. Bunu 1 milyar 46 milyon 547 bin lirayla İstanbul Üniversitesi, 961 milyon 561 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 888 milyon 73 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi.

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 19 milyon 414  lirayla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. 20 milyon 347 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji, 25 milyon 615 lirayla Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi de ödenek teklif tavanı en düşük üniversiteler arasında yer aldı.

Ödenek teklif tavanları en yüksek ilk 20 üniversite şöyle:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ : 1.148.726.000

ANKARA ÜNİVERSİTESİ: 1.147.520.000

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: 1.046.547.000

EGE ÜNİVERSİTESİ: 961.561.000

GAZİ ÜNİVERSİTESİ: 888.073.000

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ: 823.999.000

ATATÜRK ÜNİVERSİTES: 759.050.000

MARMARA  ÜNİVERSİTESİ: 703.720.000

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ: 662.814.000

ÇUKUROVA  ÜNİVERSİTESİ: 648.756.000

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ: 647.262.000

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ: 629.834.000

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 591.758.000

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ: 591.383.000

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ: 583.247.000

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 575.977.000

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 519.698.000

FIRAT ÜNİVERSİTESİ: 512.460.000

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ: 512.158.000

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ: 511.258.000

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