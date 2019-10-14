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YPG ile anlaşan Suriye ordusu Tabka'ya giriş yaptı

SURİYE ordusu daha önce DSG tarafından kontrol edilen kentlerden olan Tabka'ya giriş yaptığı belirtildi.

YPG ile anlaştıktan sonra dün akşam saatlerinden itibaren Fırat'ın doğusuna doğru ilerleyen Suriye ordusu sınır bölgelerine konuşlanacak.

Henüz resmi açıklama  yapılmadı

Suriye hükümetinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.  Tabka şehri, Rakka'nın batısında bulunuyor.

Tel Tamer'e asker konuşlandırıyor

Öte yandan, SANA tarafından aktarılan bir diğer habere göre ise Suriye ordusu 'Türk saldırganlığına karşı koymak üzere' Türkiye sınırındaki Tel Tamer'e asker konuşlandırıyor.

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