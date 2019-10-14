Barış Pınarı Harekatı 6. gününde son durum

Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Harekatın altıncı gününde Milli Savunma Bakanlığı, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 550'ye yükseldiğini açıklarken, Suriye ordusu da güneyden YPG bölgesine girmeye başladı.

TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Yeni hedef Kobani

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın 6. gününde Rasulayn ve Tel Abyad'da kontrolün sağlanmasının ardından yeni hedef olarak Aynel Arap bölgesini duyurdu.

Erdoğan'ın açıklaması üzerine ise Fırat'ın batısındaki Gaziantep'in Karkamış ve Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri yoğun bir şekilde hazırlıklarına başladı.

Gece boyu sevkiyat sürdü

Türkiye'den yapay köprü malzemeleriyle TSK'nın envanterinde bulunan ve bataklık ya da suyun içerisinden tank, zırhlı araçların geçişine olanak tanıyan askeri hasır aracı, köprülü tank gibi milli araçlar bölgeye sevk edildi. Gecede süren sevkiyatlarda Aynel Arap'ın batıdan kuşatmasında yer alacak olan tank, zırhlı birliklerle diğer araçların bölgeye intikali sürdü.

Karkamış Gümrük Kapısı'ndan tırların üstünde geçirilen araç ve malzemeler, Fırat Nehri'nin batısındaki güvenli bir bölgede hazır bir şekilde bekletiliyor. Hazırlıklarını tamamlayan istihkam ve hücum birlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek talimat üzerine harekete geçecek.

Yapay köprüyle Fırat nehmi geçilecek

Fırat'ın üstünde oluşturulacak yapay köprüyle zırhlı araçların nehirden geçmesi sağlanacak. Fırat'ın batısından çıkacak takviye Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, önce YPG-PKK kontrolündeki Zormağar bölgesini ardından ise Aynel Arap'a kadar uzanan köyleri tek tek ele geçirerek şehri batıdan kuşatmasında görev alacak.

Rasulayn'da arama tarama faaliyetleri

Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları, Barış Pınarı Harekatı'nın 6. gününde Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rasulayn ilçesinde terörden kurtarılan yerlerde güvenlik tedbirleri alarak, arama tarama faaliyetini sürdürüyor.

Suriye medyası: Ordu güçleri Tel Tamer'e girdi

Suriye resmi medyası, Kürt güçlerinin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) varılan uzlaşmanın ardından, Suriye Ordusu güçlerinin ülkenin kuzeydoğusundaki Tel Tamer'e girdiğini bildirdi.

Rasulayn'ın 35 kilometre güneydoğusundaki Tel Tamer, batıya doğru uzanan M4 otobanının üzerindeki stratejik bir kasaba.

Bu arada üst düzey Kürt yetkili Badran Jia, Reuters'a yaptığı açıklamada Şam yönetimiyle, "askeri bir ön anlaşma" yaptıklarını ve siyasi meseleleri daha sonra ele alacaklarını söyledi.

Jia, SDG'nin, Washington'ın Türk harekâtına "yeşil ışık" yakmasından sonra bölgeyi koruma yolları bulmaya zorlandığını belirtti.

ABD Savunma Bakanı: YPG, Rusya ve Suriye ile görüşüyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Fox News televizyonunda Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik değerlendirmelerde bulundu. "Türkiye'nin kendilerini çok kötü duruma düşürdüğünü" anlatan Esper, şöyle konuştu:

"İtirazımıza rağmen şimdi Türklerin, ilk başta niyet edilen derinlikten daha da aşağıya ve batı ile doğuya doğru operasyonlarını genişleteceğini biliyoruz, ki bu da onların güvenli bölgelerini 30 kilometreden daha derin ve yaklaşık 440 kilometre genişliğe çıkaracak. Aynı zamanda SDG'nin de son 24 saat içinde Ruslar ile Suriyelilerle bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Bu da ABD askerlerini kuzeye hareket eden Suriye-Rusya ordusu ile güneye doğru ilerleyen Türk ordusu arasında bırakıyor. Bu bizi çok kötü bir duruma düşürüyor ve askerlerimizin güvenliği benim için önceliklidir."

Sayı 550 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550 oldu." denildi.

Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı 🇹🇷 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2019

Tel Abyad'da minareden ezan sesleri

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezine giren SMO askerleri tarafından bölgede sevinç gösterileri gerçekleştirildi. Minarelerden yayılan tekbir ve ezan sesleri Akçakale'den duyuldu.

Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezi dün YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılarak kontrol altına alınmıştı.

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

SURİYE'de Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi. Yerel kaynaklardan elde edilen görüntüde otomatik silahların yanı sıra birinde omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi de bulunan 4 teröristin kaçış anı yer alıyor.

Ele geçirilen yerler

9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan ele geçirilmiş oldu. Sabah saatlerinde de Tel Abdyad'ın Suluk beldesi terörden kurtarılmıştı.