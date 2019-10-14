Fahrettin Altun: DEAŞ'lı teröristler Türkiye'ye ihale edilmedi

TÜRKİYE'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'ya karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili merak edilen konulardan birisi ise tutuklu DEAŞ'lıların durumu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun YPG/PKK'ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte çokça merak konusu olan tutuklu DEAŞ'lıların ne olacağı konusunda Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.

"Türkiye, Suriye'nin kuzey doğusundaki hapishanelerde tutulan DEAŞ'lı teröristlerin idamesini üstlenecek mi?" sorusuna yanıt veren Altun şöyle konuştu:

DEAŞ'lı teröristler Türkiye'ye ihale edilmedi

"Öncelikle şu hususu açıkça ifade edeyim: Bu teröristlerin Türkiye'ye ihale edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bizim harekât bölgemizin sınırları bellidir. İlk aşamada 30 kilometre derinliğe ineceğimizi ifade ettik. Sürekli konuşulan büyük hapishane ve gözetim merkezleri bu alanın dışında kalıyor.

Binlerce DEAŞ teröristi demir parmaklıkların arkasında

Öte yandan hem sınırlarımızın içinde hem de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekât bölgelerinde binlerce DEAŞ teröristi demir parmaklıkların arkasında tutuluyor. Bunlara ek olarak deradikalizasyon merkezleri var. Barış Pınarı sahasında DEAŞ'lı terörist varsa bunları salıverecek hâlimiz yok. Diğer teröristlere nasıl muamele edeceksek onlara da aynı şekilde muamele edeceğiz. Ancak güvenli bölgenin dışında kalan bölgelerdeki teröristler bugünün konusu değil."

Yabancı teröristlerin durdurulması için çaba gösterdik

Türkiye, Suriye krizinin başından beri terörle mücadele anlamında uluslararası toplumun önünde oldu diyen Altun, "Yabancı terörist savaşçıların durdurulması için büyük çaba gösterildi. Teröristler bugün bizi eleştiren Avrupa ülkelerinden ellerini kollarını sallayarak geldiğinde onlan tespit edip geri gönderen Türkiye oldu. İsim vermeyeyim ama o dönemde yakalayıp sınır dışı ettiğimiz yabancı savaşçıların birkaç ay sonra yeni pasaportlarla tekrar Türkiye'ye gelmeye çalıştığını gördük." diye konuştu.

Yaşananları kamuoyuyla paylaşsak Avrupalı yetkililer sokağa çıkamaz

Yaşanan olayları kamuoyuyla paylaşsak Avrupalı yetkililerin önemli bir bölümü sokağa çıkamaz açıklamasında bulunan Altun, "Aynı şekilde Avrupa'da yaşanan terör saldırılarının sorumlularını önceden tespit edip Avrupalı yetkilileri uyarmamıza rağmen hiçbir önlem alınmadığını hatırlayacaksınız. Fırat Kalkanı ile başlayan yeni dönemde bir yandan bu faaliyetler devam etti, diğer yandan Suriye sahasında muharip unsurlarımız görev yapmaya başladı. Türkiye gibi bu sürecin tamamında zaten başı çekmiş bir ülkenin kabiliyetlerinin veya niyetinin sorgulanmasını gülünç buluyorum." dedi.