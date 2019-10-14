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Fransa Türkiye maçı canlı yayın saat kaçta hangi kanalda

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında bugün deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Stade de France'ta TSİ 21.45'te başlayacak maçı bakın hangi veriyor.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında bugün deplasmanda aynı puana sahip takipçisi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa - Türkiye maçı, bugün Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Maçı Alman hakem yönetecek
Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.

Emre forma giyemeyecek
A Milli takımda, 1-0 kazanılan Arnavutluk maçında sakatlanan ve kaburgasında kırık tespit edilen kaptan Emre Belözoğlu bu mücadelede forma giyemeyecek. 

Lider durumdayız
Türkiye'nin yer aldığı grupta bugün ayrıca TSİ 21.45'te İzlanda-Andorra ve Moldova-Arnavutluk maçları da oynanacak. Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.

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