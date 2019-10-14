HABER /  SPOR

Olivier Giroud: Müslümanlar da benim kardeşlerim

Fransa'nın golcü ismi Olivier Giroud, "Ben dini inançları olan bir adamım. Her şeyimi İsa'ya borçluyum. Müslümanlar da benim kardeşlerim. Pogba ile birçok kez İslamiyet hakkında konuştuk." dedi.

Fransa Milli takımının golcü futbolcusu Olivier Giroud, Quets France'a verdiği röportajda özel hayatı ve dini inançları hakkında konuştu.

İsa'ya çok şey borçlu olduğunu ve küçüklüğünden beri dini inançlara sahip olduğunu söyleyen Giroud, farklı inançlar besleyen insanlara da saygı duyduğunu belirtti. Müslümanlar hakkında konuşan yıldız futbolcu, Müslümanların kardeşi olduğunu söyledi.

''Müslümanlar da benim kardeşlerim''
Giroud yaptığı açıklamada, "Ben dini inançları olan bir adamım. Her şeyimi İsa'ya borçluyum. Bu yüzden farklı inançlara da her zaman saygı duydum. Yeter ki, sevgi, saygı, tolerans olsun. Müslümanlar da benim kardeşlerim. Pogba ile birçok kez İslamiyet hakkında konuştuk." ifadelerini kullandı.

''Bazen eşimle de, kızımla da dua ediyorum''
Fransız yıldız, ''Çocuklarım hala çok küçük. Onlarla yavaş yavaş konuşmaya başladım. İki erkek kardeşim, kız kardeşim ve ailemle birlikte manevi düşünceleri konuştuğumuz bir Whatsapp grubumuz var. Annem kızıma gün batımından önce onu yaratanın Tanrı olduğunu ve o anlarda İsa'yı düşünebileceğini söyler. Kızım da bana birçok kez "Baba bu İsa" der. Bazen eşimle de, kızımla da dua ediyorum.'' şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İlginç gelişme! ABD ile YPG karşı karşıya geldi: Teröristlere bak sen izin vermediler!
Abdurrahman Dilipak'tan sert uyarılar: İçimizden birileri ABD ile kol kola
Avrupa ülkeleri Türkiye'ye silah satışını durdurdu! İşte o ülkelerin ihracat rakamları
Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmesi MSB duyurdu
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Hakan'dan Akıncı'ya sert tepki: Denktaş yaşasaydı 'İzansız Mustafa idraksiz Mustafa' derdi
ÖNCEKİ HABERLER
Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin kimdir aşiret kızı çıktı
Eliot Engel'ın küstah açıklaması: Trump'ın Erdoğan'la rahat hissetmesi mide bulandırıcı
Luiz Gustavo: Emre ve Vedat'a şaşırdım
Fransa Türkiye maçı canlı yayın saat kaçta hangi kanalda
Erhan Çelik evlendi eşi Özlem Gültekin kimdir ne iş yapıyor?
14 Ekim evde bakım parası yatan iller hangisi yeni
Yorumlar