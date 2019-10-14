Olivier Giroud: Müslümanlar da benim kardeşlerim

Fransa'nın golcü ismi Olivier Giroud, "Ben dini inançları olan bir adamım. Her şeyimi İsa'ya borçluyum. Müslümanlar da benim kardeşlerim. Pogba ile birçok kez İslamiyet hakkında konuştuk." dedi.

Fransa Milli takımının golcü futbolcusu Olivier Giroud, Quets France'a verdiği röportajda özel hayatı ve dini inançları hakkında konuştu.

İsa'ya çok şey borçlu olduğunu ve küçüklüğünden beri dini inançlara sahip olduğunu söyleyen Giroud, farklı inançlar besleyen insanlara da saygı duyduğunu belirtti. Müslümanlar hakkında konuşan yıldız futbolcu, Müslümanların kardeşi olduğunu söyledi.

''Müslümanlar da benim kardeşlerim''

Giroud yaptığı açıklamada, "Ben dini inançları olan bir adamım. Her şeyimi İsa'ya borçluyum. Bu yüzden farklı inançlara da her zaman saygı duydum. Yeter ki, sevgi, saygı, tolerans olsun. Müslümanlar da benim kardeşlerim. Pogba ile birçok kez İslamiyet hakkında konuştuk." ifadelerini kullandı.

''Bazen eşimle de, kızımla da dua ediyorum''

Fransız yıldız, ''Çocuklarım hala çok küçük. Onlarla yavaş yavaş konuşmaya başladım. İki erkek kardeşim, kız kardeşim ve ailemle birlikte manevi düşünceleri konuştuğumuz bir Whatsapp grubumuz var. Annem kızıma gün batımından önce onu yaratanın Tanrı olduğunu ve o anlarda İsa'yı düşünebileceğini söyler. Kızım da bana birçok kez "Baba bu İsa" der. Bazen eşimle de, kızımla da dua ediyorum.'' şeklinde konuştu.