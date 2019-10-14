Ünlü stadın adı Cristiano Ronaldo olabilir

Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon, altyapısında yetişen Cristiano Ronaldo'nun adını stadyuma vermeyi düşünüyor.

Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting Lizbon, Jose Alvalade Stadyumu'nun adını Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo olarak değiştirmeyi planlıyor.



Sporting altyapısında yetişen ve dünya yıldızı haline gelen Cristiano Ronaldo, 2003'te Portekiz ekibinden Manchester United'a adım attı ve ardından da önce Real Madrid'e, son olarak da Juventus'a transfer oldu.



''Kulüp tarihimizin sembollerinden biri ve o daima olacak''

Tuttosport'a konuşan Sporting Kulübü Başkanı Frederico Varandas, Jose Alvalade Stadyumu'nun Cristiano Ronaldo olarak değiştirilme düşüncesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, ''Bu gurur duyduğumuz ve bir kenara atamadığımız bir düşünce. Cristiano kulüp tarihimizin sembollerinden biri ve o daima olacak. Dünyanın en iyi futbolcusunun Sporting'le anılmasından gurur duyuyoruz. Ronaldo bizim altyapıdaki oyuncularımız için çok büyük bir örnek'' dedi.

50 bin 95 kapasiteli stadyum

2003 yılında açılışı gerçekleşen Jose Alvalade Stadyumu, adını kurucusu olan Jose Alvalade'den alıyor. 50 bin 95 kapasiteli stadyum, Portekiz'in en büyük üç stadından biri olma özelliğine sahip.