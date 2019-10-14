Dolar/TL zirveden inmiyor! Haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL geçen cuma günü 5.8985'e kadar yükseldi ancak 5.85 civarında kapattı. Bugün ise dolar 5.8962 seviyesinde işlem görüyor.

Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik harekatın başlamasının ardından dolar/TL artan jeopolitik endişeler ve ABD'nin yaptırım da içeren açıklamaları ardından ikili ilişkilere yönelik endişelerle baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Dolarda son durum

Dolar/TL geçen cuma günü 5.8985'e kadar yükseldi ancak günü 5.85 civarında tamamladı.

5.60-5.75 bandında seyrediyordu

Kur Eylül ayı başından bu haftaya kadar genel olarak 5.60-5.75 bandında oldukça yatay seyretti ancak artan jeopolitik endişeler ve yaptırım tehdidi bandın kırılmasına neden oldu.

Yaptırım söylemi “ciddi bir tehdit”

Bankacılara göre geçen hafta Türkiye piyasalarında yaşanan kayıp “sınırlı” çünkü fiyatlamalar henüz “büyük bir risk” unsuru olarak görülen ABD yaptırımlarını tam olarak içermiyor. Piyasalar ABD’den yaptırım tehdidini ekonomi için oldukça “ciddi bir tehdit” olarak görüyor ancak bugünden fiyatlamayı da tercih etmiyor. Bu çerçevede 13 Kasım’da yapılacak olan Erdoğan-Trump görüşmesinin kritik olduğuna dikkat çekiliyor.

Altında son durum