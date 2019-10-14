Cumhurbaşkanı danışmanı Aktay: TSK ve Suriye ordusu arasında çatışma çıkabilir

YPG ve Suriye devleti anlaştıklarını bildirdi. Esad güçleri sınır bölgelerinde konuşlanmak üzere harekete geçti. Cumhurbaşkanı danışmanı Yasin Aktay, Suriye ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında çatışma yaşanabileceğini ifade etti.

YPG ve Suriye devletinin anlaştığı haberleri peş peşe gelmeye başladı. Buna göre Esad güçleri YPG'nin koordinasyonunda Menbiç'e girdiği oradan da Kobane'ye gireceği ve sınıra konuşlanacağı belirtildi.

"İki ordu arasında çatışma çıkabilir"

Yasin Aktay, Esad güçlerinin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik hareket ettiğine dair iddialarla ilgili konuştu.

Aktay, "Esed rejimi, Suriye’nin kuzeydoğusuna girmeye çalışırsa Türkiye karşı koyacaktır. İki ordu arasında çatışma çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan çağrı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkanı Tümgeneral Aleksey Bakin, Moskova’nın Suriye çözüm sürecine dâhil olan tüm tarafları ülkenin kuzeydoğusunda insani felaketi önlenmeye yönelik tedbir almaya çağırdığını duyurdu.