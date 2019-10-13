Erdoğan: ABD Batı'yı tahrik etmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tel Abyad ilçe merkezinin terörden arındırıldığını söyledi. DEAŞ'lı tutuklular konusunda ABD'nin Batı'yı tahrik etmeye çalıştığını ifade eden Erodğan, 32 kilometrelik derinlikten sonra sorumluluğun rejime ait olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan DEAŞ'lı tutukluların serbest bırakıldığı yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğunu söyledi. ABD'nin Türkiye'nin terör hedeflerine yönelik operasyonuyla ilgili olarak Batı'yı tahrik etmeye çalıştığını da ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin Suriyeli mülteciler konusundaki mesajı aldığını söyledi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basın yayın kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Suriye'deki terör koridoruna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın harekatla ilgili değerlendirmeleri için 13 Ekim tarihine işaret etti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"Öfkeyle kalkan zararla oturur. 'Öfke değil sabır diyeceğiz' ki inşallah zafere ulaşalım. Sayın Trump'la bu süre içerisinde birkaç görüşmemiz oldu. Malum ayın 13'ü için bir randevulaşmamız oldu. Washington'da bir araya gelme durumumuz söz konusu. Aynı şekilde Dışişleri ve Savunma bakanlarımızın görüşmeleri var. Hazine ve Maliye Bakanımızın görüşmeleri var.

Ekonomik yaptırım tehdidi

Tabii bu ekonomik yaptırım, vesaire gibi ifadeler kullanılıyor ama doğrusu ben bu konularda da bu ifadeleri bu sürecin biraz nükteleri olarak görmek istiyorum. Çünkü, bugün Almanya Şansölyesi'ne de söyledim. Dedim ki 'NATO'da ortak olduğunuz stratejik ortaklarınıza karşı bu tür ekonomik yaptırım vesaire, 'Ben silah göndermeyeceğim.' gibi yaklaşımlarınızı bana izah eder misiniz? dedim. Bu ne anlama geliyor? Dün Dışişleri Bakanınız parlamentoda böyle bir açıklama yaptı. Biz o zaman NATO'da nasıl ortağız? Siz bize silahı bedava vermiyorsunuz. Paramızla veriyorsunuz. Peki, bulunduğumuz noktada NATO'yu korumaya gelince, bu koruma işlemini nasıl yapacağız? Şunu da söyleyeyim. Siz vermezseniz dünyada bu silahları temin edeceğimiz yerler bitmedi. Patriotlar verilmedi, biz de S-400 aldık. Yıllarca İHA'yı vermediler. İHA'yı yaptık. SİHA'yı vermediler SİHA'yı yapıyoruz. Şimdi SİHA'nın bir kademe daha ilerisini test ediyoruz, o da olacak. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı.

Sınırları açarız sözleri

Avrupa bu mesajı aldı. Bayağı da sıkıntıları var. Mesaja en ciddi cevabı da Boyko verdi. Boyko'nun verdiği cevap 'Türkiye bize Brüksel'den daha yakın' dedi. 'Komşumuz' dedi. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu konuşmalarına dikkat etmesi lazım' dedi. Bulgaristan Başbakanı. Herhalde bu önemli bir şey. Diğer soru Rusya'yla ilgili. Putin şu ana kadar takındığı tavırlar özellikle tabii Astana Süreci ve Birinci Soçi Mutabakatı ondan sonra Ankara-Tahran, tekrar döndük Soçi, sonra Ankara, şimdi önümüzde Tahran var. Bütün bu çalışmalarımızı başarılı bir şekilde yürüttük. Başarılı şekilde de yürütüyoruz. Bütün talimatlara Rusya'da uyulması hassasiyetini görüyorum. Bu noktada biz 24 saat içerisinde Sayın Putin'le herhangi bir sıkıntı olduğu anda görüşmelerimizi yapıyoruz. Atılması gereken adımları da beraber atıyoruz. Gerek Dışişleri, Savunma bakanlarımızın birbirleriyle görüşmeleri, gerek istihbaratımızın birbirleriyle görüşmeleri gayet uyumlu şekilde devam ediyor. Burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.

Şu anda Tel Abyad ilçe merkezi terör örgütlerinden arındırıldı. Bizim konuşmamızı duyan oradaki Arap'ı, Kürt'ü, Türkmen'i hep beraber bayraklar elde, lehte gösteri yapıyor. Hayırlı olsun, Allah mübarek etsin.



Cezaevlerindeki DEAŞ'lı teröristlerin durumu

Şu anda cezaevlerine yönelik tedbirimiz var. Bu noktada gerek askerimizin gerekse Adalet Bakanlığımızın cezaevleriyle ilgili deneyimi ve tecrübesi burada da aynen uygulanacaktır. Yapacağımız işimiz o.

Tabii, bunu bilerek yapıyor (DEAŞ'lı teröristlerin kaçtığı yönündeki iddialar). Bu aslında bir dezenformasyondur. Bunu yapmak suretiyle şu anda Amerika'yı tahrik etmek istiyor veya Batı'yı tahrik etmek istiyor. Çünkü, İngiltere'yle konuştuğumda, yani Boris aynı şeyi söylüyor. Merkel ile konuşuyorum aynı şeyi söylüyor. 'Peki, bu DEAŞ'lıları falan ne yapacaksın?' falan gibi ifadeler kullanılıyor. Biz bu noktada, bu karar açıklandığı anda -ki bunun cevabını verecek olan bize Amerika'dır- derse ki 'Tamam biz teslim ediyoruz.' teslim ediyoruz dediği anda biz gerekli tedbiri alır ve bunu yaparız..

"Suriye'ye sınırı olmayanlar Suriye'ye müdahale etmeye çalışmıyor mu?"

Fransa, burada çok garip. Yani öyle garip açıklamalar yapıyor ki bu kadar tecrübesiz, siyasetten bu kadar uzak. Yani, yanına biraz şöyle deneyimli, tecrübelerini birilerini al da öyle konuş, yok. Kendisine zaten söyledim bir keresinde, 'Ruanda'nın hesabını kim verecek?' dedim. Öbür tarafta Cezayir'in hesabını kim verecek? Senin geçmişin bu tür karanlık bir tarihe sahipsin. Bunun cevabını ver. Bizim geçmişimizde böyle bir şey yok. Bak şimdi, daha yeni Fransa, yani kendinden çok çok uzaktaki Mali'ye müdahale ediyor. Peki, Mali'ye müdahale ederken şimdi bu mücadeleyi Mali'de yapmazsak veya müdahaleyi yapmazsak Marsilya'da mücadele etmek zorunda kalırız.' diyor. Marsilya nerede, Mali nerede? Böyle bir devlet başkanı olur mu? Daha da önemlisi Mali'yle kendisi sınır değil. Şu anda Suriye'yle sınırı olmayanlar Suriye'ye müdahale etmeye çalışmıyor mu? Bunu kendisi, Sayın Trump söylüyor. Kilometresi doğru mu bilmiyorum da '9 bin kilometre uzaklıktayız.' diyor. 'Bizim orada ne işimiz var.' diyor. Bu güzel de bunun gerisini de getir işte. Ama gerisi gelmiyor. Ben tabii daha uzak olduklarını biliyorum da... Böyle bir durum var ve Fransa'dan Mali'ye füze atsan oraya düşmez. Ha belki nükleer başlıklı olsa düşebilir de ama füze oraya düşmez. Böyle bir durumda bakıyorsunuz, Mali'ye girmeyi kendine hak olarak kabul edebiliyor. Böyle bir durum söz konusu.

"7 binden fazla kişiyi yabancı savaşçı olarak gözaltına aldık"

Bir tabii bizim yaptığımız güvenlik operasyonları, bunu yapıyoruz. İki, yabancı bir defa teröristler var ve biz bunlardan da çok ciddi sayıda deport ettik. Bunları da gönderdik. Bir başka adım, özellikle uluslararası koalisyon. Bunlardan destek istedik. 'Gelin' dedik bir uluslararası donörler toplantısı yapalım ve bu güvenli bölgeyi de biz inşa edelim, ihya edelim ve bu insanları çadırlardan kurtaralım. İlk etapta konteynırları düşünmüyoruz da çadırlarda yaşayanları oralardan kurtaralım. Ama karşımızda ya bunlar güzel de hadi adımı atalım. Mesela, Birleşmiş Milletler'de (BM) her birine kitapçıklar verdim bunları anlatan. Olumlu bir cevap yok ve örgüte, çok ciddi bunlardan finans akıyor. Bütün kaynak orası. Ayrıca zaten Deyrizor ve o civardaki petrolü de ağırlıklı olarak şu anda PYD/YPG bunlar alıyor, kısmen DEAŞ alıyor hatta daha ileri gideceğim bunları da rejime satıyorlar. Böyle de bir durumları var. Böyle bir kaynak akışı da söz konusu. Önemli bir adım da tabii biz 7 binden fazla kişiyi, yabancı savaşçı olarak gözaltına aldık ve bunların ciddi bir kısmını da geldikleri ülkelere gönderdik. Bunlarla birlikte bu attığımız adımlar da ne yazık ki karşılığını bulmuyor. 70 binden fazla kişinin ülkeye girişini yasakladık bu şekilde. 4 binden fazla kişi tutuklandı ve özellikle de bütün bunlar Fırat Kalkanı Harekatı ve Musul'daki operasyonlar dışında yaptıklarımız. Bu kadar kararlı olarak işin üzerine gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz.

"Sivil halka saldırma noktasında bunları hep acımasızca yaptılar"

Sivil halka saldırma noktasında, bunların biliyorsunuz ta Afrin, El Bab, Cerablus, o dönemde de ne yazık ki bunları hep acımasızca yaptılar. Bütün bu adımları atmanın sebebi aslında tahriktir. Yani bir yerde bizi tuzağa düşürmektir. Çünkü bunlar terör örgütü. Terör örgütünün yapacağı iş nedir? Dünyaya karşı bir devleti tuzağa düşürmek suretiyle uluslararası camiada bizi adeta günahkar kılmak. Böyle bir adımı atmak istiyorlar ve bu adımı attılar, tabii tutmadı. Aynı şeyi şimdi burada yapıyorlar. Burada bunu yaparken de işte Muhammed Ali'nin 9 aylık öldürülmesi gibi, daha önce meşhur Aylan bebeğin maalesef kıyıya vuran cesedi gibi, bunlar bir tane iki tane on tane değil çok çok fazla. Ama bunun tabii aynı şekilde bu algıyı tersine çevirmek gerek sosyal medyayla gerekse sizler vasıtasıyla, yazılı görsel bunu yürütmemiz lazım. Bunu bu şekilde yapmamızın gereğine ben inanıyorum.

Sınırda Türk gazetecilere yönelik saldırılar

Bazen böyle izlerken biz bile endişeye kapılıyoruz. Allah göstermesin nereden ne zaman, hangi arkadaşımıza bir... Çünkü Amerikan sniperları vermiş bunların eline. Sniperlarla buralardan, oralara ateş ediyorlar. İşleri bu noktada çok da zor değil. Bunları da bizim dünyaya tüm görsel medyamızla, sosyal medyamızla anlatmamız, göstermemiz, bu yayınları yapmamız lazım.

Aslında Sayın Trump'ın 20 mil dediği ki 32 kilometreye tekabül eder. Bu yapıldığı takdirde o zaman bizim işimiz kolaylaşır. Ondan sonrası onlara aittir. Rejime aittir.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri

Gerek Cumhurbaşkanı yardımcım olarak Fuat Bey'in bir cevabı var, gerekse parti sözcümün bu konuda sabahleyin zaten bir cevabı oldu. Bunu çok açık ve net söylüyorum; tamamıyla bir hadsizliktir, haddini bilmemektir. Şu an itibarıyla dünyada Kuzey Kıbrıs'ın devlet olarak mücadelesini bizden başka veren var mı? Yok. Bizden başka mücadelesini veren olmadığı halde öyle bir yere doğru savruluyor ki, biraz sabırla yeri geldiğinde arkadaşlarım gerekeni söylediler ama tabii bizlerden de gereken muameleyi de, cevabı da alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ne kalkıp da böyle bir tavırda bulunamaz. Çünkü orayı şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz kabul ediyoruz. Bizden başka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir ifadeyi kullanan var mı dünyada? Yok. Ne diyorlar? Kıbrıs diyorlar. Sadece biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyoruz. Aşağıya da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi diyoruz. Biz neyin mücadelesini veriyoruz, kendisi neyin mücadelesini veriyor? İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımız ona da gereken dersi en kısa zamanda verecektir.

Barış Pınarı Harekatı

Tamamıyla adeta teröre karşı verilen bir mücadeleyle burada 32 kilometre derinlikte, bir de 444 kilometre batıdan doğuya bir alan. Bu alan temizlendikten sonra bu işe nokta konulabilir. Ama önce bu alanı bir defa temizlememiz lazım. Çünkü matematik bir olay olsa iki kere iki dört dersiniz, bitirirsiniz ama böyle bir şey değil. Bunun zamanlaması diye bir şey de olmaz, ancak yol haritası olur. Bu yol haritası da 32 kilometre derinlik, 444 kilometre de Batı'dan Doğu'ya çarptık mı bir alan meydana geliyor.

Terör koridorunun temizlenmesi

Temizlensin ki biz de şu anda çadırlarda olan tüm Suriyelileri, yani oraların gerçek sahiplerini evlerine gönderelim. Onlar evlerine gittiğinde, onların tüm lojistik noktada da desteklerini biz sağlamaya çalışırız. Bu gün böyle teröristlerin yanında duran Batılı dostlar, silah yardımı yapanlar, kendilerinin hepsine söyledim. Para verseler de, vermeseler de herhalde şöyle vefakar, cefakar bazı donörler çıkar biz onlarla beraber oralarda Cerablus'ta olduğu gibi, El-bab'ta olduğu gibi adımları atarız. Onları da topraklarına yerleştiririz.

Arap Birliği'nin tepkileri ve Filistin'in durumu

İnsanoğlu bir garip. Arap ligi malum, bir karar aldı. Filistin katılmadı. Şimdi sadece bir elçi göndermişler o da konuşmamış, aldığımız bilgi o. 3 tane ülke bu işe katılmadı, Katar, Somali, Libya. Libya da açıklamasını yaptı. Enteresan olan şey şu: Bu bölge, siz Arap Ligi'siniz. Şu anda Suriye bir Arap ülkesi mi? Bütün ırklara saygı duyarım, benim için önemli olan insan olması meselesidir ve yaratılanı, yaratandan ötürü severiz. Arap olsun, Kürt olsun bu böyledir. Fakat şu mantığa bakın, Suriye kahir ekseriyetiyle Arap mıdır? Arap'tır. Şu anda terörün estiği bölge Arapların ağırlıkta olduğu bölge midir? Ağırlıkta olduğu bölgedir. Biz şimdi burada bu teröristlerle mücadeleyi verirken biz kimleri burada kurtarıyoruz? Yerlerinden edilmiş olan Arapları kurtarıyoruz.

Rejim aslında YPG/PYD'yi de savunmuyor. Tam olumsuz onlara karşı açıklamaları var rejimin. Bütün bunlar ortada iken Arap Ligi kalkıyor hala Türkiye aleyhine oradan karar çıkartıyor. Şimdi bunlara ne denir? Sizin topunuz bir araya gelseniz zaten bir tane Türkiye etmezsiniz. Buna rağmen siz petrolünüzle konuşuyorsunuz, dolarınızla konuşuyorsunuz ve belli takıntılarınız var bu takıntılara dayalı olarak konuşuyorsunuz. Ama Türkiye duruşu ile konuşuyor. 'Nereye ne kadar dolar verirsek oradan ne cevap alırız' siz buna bakıyorsunuz, bizim böyle bir derdimiz yok. Biz şu andaki duruşumuzla herhangi bir ülkeyi değil, mazlumların hakkını almak için bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok. Suriye'yi bölüp parçalamak isteyenlerin karşısında duruyoruz. Burada bu hesap var mı? Var. Şu anda çok açık net, bu söylediğim örgütlerin hesabı nedir? Tamamen, Fırat'ın doğusunda bir terör devletini kurmaktır. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz.

"Mümbiç'e mecburen operasyon yapıyoruz"

Onlar buradan defolacaklar. Mümbiç ile alakalı, bize 90 günde Mümbiç'i teslim edeceklerdi. Burayı bize 90 günde bırakın teslim etmeyi ondan sonra sene devrettik ama gene bir şey olmadı. Bakın şimdi biz mecburen Mümbiç'e de operasyon yapıyoruz ve Mümbiç'i de gerçek sahiplerine yüzde 85'e - ne o yüzde 85, Arap ve oradaki aşiretler bize haberler gönderdiler: 'Bizi gelin kurtarın, topraklarımıza kavuşturun.' Bize hep şunu söylediler. Dediler ki; 'Böyle böyle' Yani biz Mümbiç'i en kısa zamanda, 90 günde terk edeceğiz.' Ne oldu, terk etmediniz? Onun için bizim ne yaptığımız ortada. Cerablus'ta Türkiye mi var? El Bab’ta Türkiye mi var? Şu anda Afrin'de Türkiye mi var?

Değerli arkadaşlar, biz sadece oraların şu anda altyapılarını, okullarını, hastanelerini, yollarını yaparak kendilerine teslim ettik ve etmeye devam ediyoruz. Türkiye oralarda yok. Orada şimdi oraların gerçek sahipleri var. Sadece şunları istesek yeter. Türkiye’ye işgalci diyen terbiyesizlerin önce hadlerini bilmeleri lazım. Türkiye hiçbir yerde işgalci olmadı. Böyle bir şeyi de asla düşünmedi, düşünmez. Böyle bir şey aklımızın ucundan da geçmez.

"32 kilometre sonrası rejime aittir"

Aslında Sayın Trump'ın 20 mil dediği ki 32 kilometreye tekabül eder. Bu yapıldığı takdirde o zaman bizim işimiz kolaylaşır. Ondan sonrası onlara aittir. Rejime aittir. Çünkü rejim kendisi de devreye girmenin hesaplarını yapıyor. Biz de sadece buralarda lojistik destek olarak koalisyon güçleriyle bu tür müşterek adımları da atabiliriz.

Güvenli bölge ve mültecilerin durumu

Şu anda Türkiye'de PKK sıfırlandı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Şimdi PKK-PYD-YPG bu belirlenen sınırlardan dışarı çıktığı andan itibaren en azından 444 kilometre çarpı 32 kilometre ile meydana gelen bu alana bizdeki mültecileri yerleştirme imkanı bulacağız. Ama bunların korunması ile ilgili adımları da biz koalisyon güçlerine teklif ederiz. Çünkü koalisyon güçleri içerisinde biz de varız. Ama işlerine gelmeyince bizimle masaya oturmuyorlar. Masaya oturur beraberce bu adımı atarsak o zaman orada bu alanın korumasını da yapmış oluruz. Böylece bu insanlar huzur içinde bölgede yaşama fırsatını bulurlar. Bizim buradaki atacağımız adım bu.

"Tel Abyad ilçe merkezi arındırıldı"

Şu anda Tel Abyad ilçe merkezi terör örgütlerinden arındırıldı. Bizim konuşmamızı duyan oradaki Arap'ı, Kürt'ü, Türkmen'i hep beraber bayraklar elde, lehte gösteri yapıyor. Hayırlı olsun, Allah mübarek etsin.

DEAŞ'lı mahkumların durumu

Ben kendi ekibime talimatımı verdim, o da kendi ekibine talimatını vermek suretiyle bu ekipler birlikte çalışmalarını yapacaklar. Gelip de belki Türkiye'de veya Amerika'da bu tür yargılama değil. Yargılamayı siz cezaevinde de yaparsınız. Veya içerisinde, yanına kurarsınız orada da yaparsınız. Onlar problem değil, yeter ki iş o safhaya gelsin. Bu işte ehliyet sahibi olan, deneyimli, tecrübeli arkadaşlarımız, bizimkiler çalışmasını buna göre yapıyor. Gerek Dışişleri Bakanım, ona talimatı verdik. O da Adalet Bakanımızla, istihbaratla, İçişleri, Savunma Bakanı hep birlikte çalışmaları yapıp ondan sonra da Amerikalı muhataplarıyla da bu çalışmaları yapıp bunun belli bir sisteme oturtacaklar."