Bu şiiri iyi dinle Mustafa Akıncı!

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepkiler sürüyor. Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili eleştirilerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, merhum KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın seslendirdiği şiirle cevap verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili talihsiz sözleri KKTC'de tepkilere neden oldu. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, halkın büyük çoğunluğunun bu sözlere tepki gösterdiğini belirtirken, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tartışmalara Denktaş'ın seslendirdiği şiiri paylaşarak katıldı.

Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerine tepkiler sürüyor. Facebook hesabından Barış Pınarı Harekatı'nı 1974'teki Barış Harekatı'na benzeten Akıncı, Türkiye'nin sorunu diyalog ve diplomasi ile çözümlemesi gerektiğini söylemişti.

Bu sözlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıncı için "Biz neyin mücadelesini veriyoruz, bu beyefendi neyin mücadelesini veriyor. Yeri geldiğinde bizden gerekli cevabı alacaktır" ifadelerini kullanırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de açıklamaları "basiretsiz ve saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Akıncı'ya KKTC'den de tepki var

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC'nin varlığını Türkiye'nin desteğiyle sürdürdüğünü söylerken Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine halkın büyük çoğunluğunun tepki gösterdiğini belirtti. Tatar'ın bu sözlerine KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek gösterdi. Özersay, Akıncı'nın açıklamaları için "son derece talihsiz" nitelemesinde bulunurken "Bugün sayın Akıncı da dahil Kıbrıs müzakere süreçlerinde gelmiş geçmiş her Cumhurbaşkanının dilinden düşürmediği kelime “güvenlik” değil midir? Peki şimdi kendi güvenliğiyle ilgili olarak terörist gruplara karşı giriştiği bu harekatta bizim her dönemde yanımızda duran stratejik ortağımız, müttefikimiz olan Türkiye’nin ve kardeşimiz olan Türk Halkının yanında durmayacağız da ne yapacağız?" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'ndan Denktaş paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Akıncı'nın sözleriyle ilgili tartışmalara KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın şiiriyle katıldı.

İşte Çavuşoğlu'nun o paylaşımı;