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Düseldorf havaalanı içinde YPG'ye destek gösterileri

Fırat'ın doğusunda devam eden operasyona destek vermeyen Almanya'da Düsseldorf havaalanı içinde YPG'ye destek gösterileri düzenleniyor.

Barış Pınarı harekatı 5. gününde son hızla devam ediyor. YPG'nin bulunduğu bölgeler tek tek kontrol altına alınırken Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye'ye harekatı durdurma çağrısı ve terör örgütü YPG'ye destek açıklamaları geliyor.

YPG'ye destek gösterisi

Öte yandan PKK/PYD'nin Almanya’nın Düsseldorf Havaalanı içinde düzenlediği YPG'ye destek gösterisi görüntülerine İnternethaber ulaştı.

Alman devleti izin veriyor

Barış Pınarı Harekatı'na karşı olan Alman devleti havaalanı yolcu hizmetleri salonunun içinde YPG'ye destek verilen bu skandal gösteriye izin veriyor. 

"Nayn nayn diyorlar"

Batılı devletleri yerden yere vuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonu kabul etmeyen Almanya'ya "Nayn nayn diyorlar. Bizim yanımızda mısınız terör örgütünün mü?" diyerek sert tepki gösterdi.

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