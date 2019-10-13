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AK Partili Yeneroğlu'ndan Yeni Şafak'a sert tepki geldi! Sivilin katledilmesi korkunçtur

SURİYE'nin Geleceği Partisi Genel Sekreteri Halef'in öldürülmesine ilişkin Yeni Şafak'ta yer alan habere AK Partili Yeneroğlu'ndan tepki geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Yeni Şafak gazetesinin 'Suriye'nin Geleceği Partisi Genel Sekreteri Hevin Halef, düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi' haberine tepki gösterdi: "Yerde yatan bir sivilin infaz edilmesi korkunçtur. Bunun başarılı bir operasyon olarak takdim edilmesi bir vahşettir."

Yeneroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yerde yatan bir sivilin infaz edilmesi korkunçtur. Bunun başarılı bir operasyon olarak takdim edilmesi bir vahşettir. Birde alakasız biçimde ordumuza mal edilmesi ayrı bir rezalettir. Bu vahşeti gerçekleştiren gruplar mehmetçikle alakası olmayan barbarlardır. Şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

Yeneroğlu, açıklamasının devamında "Twit silme alışkanlığım yok. Ancak hatamı düzeltirim. Yerde yatarken infaz edilen kişi H. Halef değilmiş. Her şartta yerde yatanın infaz edilmesi suçtur, vicdansızlıktır. Bunun ötesinde H. Halef hava operasyonu sonucu ölmüş. Sivillerin öldürülmüş olması sevinilecek bir başarı olmaz" dedi.

Sosyal medyada Halef olduğu öne sürülen bir kadının öldürüldüğü anın görüntüleri paylaşılmıştı.

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