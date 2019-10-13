2019-2020 KYK bursları hangi ay yatacak kaç para?

KYK burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce üniversite öğrencisi eğitim hayatına devlet desteği sağlamak için KYK burs başvurusu ne zaman sorusunun yanıtını araştırıyor. KYK burs başvuruları e devlet üzerinden yapılacak. 2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira olacak.

KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. Binlerce üniversite öğrencisi eğitimin hayatı boyunca devlet desteğini almak için KYK burs başvurusu yapacak. Peki KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvurularının ekim ayının ilk haftası başlaması bekleniyor. KYK burs başvurusu e devlet üzerinden yapılacak. 2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira olacak.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İşlemler e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

Bu doğrultuda, kredi ve burs başvurusu işlemlerinin Ekim ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

2019-2020 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılması ve 2020 Ocak ayı itibariyle öğrencilerin yeni ücreti alması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI'NDAN BURS AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde bir konuşma yaptı. Konuşmasına 2019-2020 akademik yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, yeni akademik yılda hocalara ve öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Öğrencilere verilen kredi ve burs desteklerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şöyle konuştu:"Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek. Yüksek lisans öğrencilerimize bin lira, doktora öğrencilerimize bin 500 lira veriyoruz. Bu imkandan faydalanan öğrenci sayısı 1 milyon 613 bindir. Harç filan var mı? Kaldırdık mı, kaldırdık. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar acaba şimdi nerede? Şimdi ortada yoklar. Ama biz devlet olarak milletimize karşı olan o görevi de yerine getirdik. Üstelik Türkiye attığımız tüm bu tarihi adımlara rağmen, nüfusa göre, üniversite sayısı bakımından hala oldukça mütevazi bir yerde bulunuyor.