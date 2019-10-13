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Yeni Yargı Paketi! Erdoğan: Uyuşturucu suçlarına kesinlikle indirim yapılmayacak

AK Parti'nin hazırladığı Yeni Yargı Paketi çalışmaları bitmek üzere. Açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uyuşturucu suçlarına kesinlikle indirim yapılmayacağını belirtti.

İnfaza ilişkin düzenlemelerin bulunduğu yargı paketinde, MHP ile fikir alışverişleri de yapılacak.

"Bu konu kapanmıştır"

Uyuşturucu suçlarının infaz indirimi kapsamına alınıp alınmayacağı sorusunu gündeme getiren AK Parti kurmaylarına Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uyuşturucuya ilişkin suçlara kesinlikle indirim yapılmayacak. Bu konu kapanmıştır" diyerek yanıt verdi.

Ceza süresinin yarısı infaz edilecek

Bilindiği üzere; mevcut düzenlemede verilen cezanın üçte ikisi infaz ediliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte; cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, örgütlü suçlar, terör suçları ve mükerrer suç hariç olmak üzere mahkemelerce verilen ceza süresinin yarısı infaz edilecek.

Denetimli serbestlik 

Yeni yargı paketiyle denetimli serbestlik de düzenleniyor. Buna göre; 10 yıl ceza alan bir mahkum, 4 yıl ceza evinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanacak. 

Terör ve devlete karşı işlenen suçlar bunun dışında kalacak.

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