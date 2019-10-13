Emre Belözoğlu'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

Kaburgasında kırık tespit edilen ve Fransa maçında forma giyemeyecek olan Emre Belözoğlu'nun sahalardan 1-2 ay arasında uzak kalması bekleniyor.

Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Takım'a Emre Belözoğlu'ndan kötü haber gelmiş ve kaburgasında kırık tespit edilmişti.

Bu nedenle Milli Takım kadrosundan çıkartılan Belözoğlu'nun 1-2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Peki Emre Belözoğlu sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Kesin olarak oynayamayacağı maçlar

Emre, Fenerbahçe'nin Denizlispor, Konyaspor, Tarsus İdman Yurdu (Türkiye Kupası) ve Kayserispor maçlarında kesin olarak oynamayacak.

Fransa maçında forma giyemeyecek

Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan Emre'nin, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek.

101. kez milli heyecanı yaşadı

Öte yandan A Milli Futbol Takımı’nın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşma öncesinde takım kaptanı Emre Belözoğlu onurlandırdı. Seremoniden önce saha içerisinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından Emre’ye madalya, şapka ve üzerinde 100 yazılı çerçeveletilmiş forma takdim edildi.

Emre, eylül ayında İstanbul’da oynanan Andorra müsabakasında 100. kez milli formayı giymişti. 39 yaşındaki futbolcu Arnavutluk maçı ile birlikte 101. kez milli heyecanı yaşadı. Deneyimli futbolcu milli forma ile de 9 kez gol sevinci yaşadı.