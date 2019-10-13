CHP'den oy artırma stratejisi! 24 kentte 'İstanbul Modeli'ni uygulayacak

CHP oy artırma stratejilerini genişletiyor. Partinin oyunu artırma potansiyeli olan 24 ile ilişkin 'İstanbul modeliyle' özel bir strateji izlenecek.

Milletvekilleri görevlendirildikleri 24 ilde sürekli olarak vatandaşlarla yakın iletişim kurarak, CHP'nin ildeki etkinliğini artıracak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 yıl boyunca 24 ili ziyaret etmesine yönelik program hazırlanacak.

Özel strateji uygulayacak

CHP parti oyunun artma potansiyeli yüksek olan 24 il için özel bir strateji uygulayacak. Belirlenen illeri önce milletvekilleri ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret edecek.

24 ili kapsıyor

CHP milletvekilleri eylül ayı boyunca, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat olmak üzere 24 ile ziyaretler yapmıştı. Anket çalışmaları ve saha analizleriyle partinin oyunu artırma potansiyeli yüksek olan söz konusu 24 ilde görevlendirilen milletvekilleri, bu kapsamda illerdeki CHP’ye yakın olmayan sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle görüşmüştü. Edinilen bilgiye göre 24 ile ilişkin partide özel bir strateji uygulanması benimsendi.

'İstanbul modeli' uygulanacak

Görevli milletvekillerinin söz konusu 24 ile ilişkin hazırladıkları ön raporlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunuldu. Ön raporlarda, illerde yaşanan ortak sorunlar ve her ile özgü yaşanan sıkıntılar sıralandı. CHP’nin oyunu artırma potansiyelinin yüksek olduğu belirlenen söz konusu 24 ile görevli milletvekilleri düzenli olarak ziyaretlerde bulunmaya devam edecek. CHP’nin belirlenen 24 ile ilişkin uyguladığı stratejinin 'İstanbul modeli' olduğu belirtildi.